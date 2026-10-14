El cambio de apellido en Argentina está permitido por ley, pero no se concede de manera automática. Para obtenerlo, en la mayoría de los casos es necesario demostrar que existen motivos justificados y, fundamentalmente, contar con la autorización de un juez.

El tema tomó relevancia tras la entrevista que brindó recientemente Valentín Yankelevich, segundo hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, en la que relató haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre biológico, Darío Giordano, durante su infancia.

Ante situaciones de violencia familiar, la legislación contempla la posibilidad de solicitar un cambio cuando se acredita una afectación de la personalidad.

¿En qué casos se puede cambiar el apellido en Argentina?

El artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994, establece que el cambio de nombre o apellido procede cuando existen “justos motivos” a criterio del juez. Entre los casos contemplados se encuentran:

El uso de un seudónimo que haya adquirido notoriedad.

Razones vinculadas con la identidad cultural, étnica o religiosa.

La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que pueda acreditarse.

Por esta razón, una persona que sufrió violencia familiar puede solicitar el cambio de apellido si demuestra que esa situación afecta su personalidad. La decisión depende de las particularidades del caso y de la evaluación judicial.

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¿Cómo es el proceso para cambiarse el apellido?

Según el artículo 70 del Código Civil y Comercial, el pedido debe tramitar por el proceso más abreviado previsto en la legislación local y requiere la intervención del Ministerio Público.

El proceso incluye los siguientes pasos:

Presentar el pedido ante la Justicia y aportar elementos que respalden los motivos invocados. Publicar la solicitud en el diario oficial una vez por mes durante dos meses. Esperar el plazo de 15 días hábiles desde la última publicación, durante el cual pueden presentarse oposiciones.

La Justicia, en este caso, debe solicitar información vinculada a las medidas precautorias existentes respecto de la persona interesada. Si el juez autoriza el cambio, la sentencia debe inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para que tenga efectos frente a terceros. Además, deberán rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

¿En qué casos puede cambiarse el apellido sin autorización judicial?

La normativa contempla situaciones excepcionales en las que no se requiere intervención judicial para llevar a cabo el cambio de apellido. Entre ellas, se encuentran los casos de víctimas de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

También se contempla el cambio de prenombre por razones de identidad de género, que se tramita conforme a su régimen legal específico.

En los demás casos, incluidos los pedidos basados en situaciones de violencia familiar, corresponde evaluar las circunstancias particulares y acreditar los motivos que justifican la solicitud.