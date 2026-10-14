Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas blancas hacia abajo y en distintas direcciones.

A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.
En este marco, existe una que muchos conductores se cruzaron alguna vez y se trata de un círculo azul con dos flechas blancas hacia abajo en direcciones opuestas.
Se trata de una señal informativa conocida como Direcciones Permitidas y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.
Qué significa la señal de tránsito
Según el Decreto 779/1995 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa el “que puede seguir a la izquierda o derecha, o en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados en la señal”.
Esto quiere decir que la señal indica a los conductores de los vehículos la bifurcación de un camino, pudiendo circular en cualquiera de los dos sentidos indicados. En otras palabras, el conductor no podrá continuar de frente y solo puede seguir circulando por el camino de la izquierda o el de la derecha.
Esta señal se puede encontrar en una encrucijada o antes de ella, que sea visible lo suficientemente antes para tomar prevenciones. También se puede encontrar en los cruces sobre un poste o sobre una pared.
Cabe destacar que la señal no obliga a frenar ni ceder el paso en el momento; no obstante, la señal prepara al conductor para tomar el camino correcto.
Por qué es importante conocer esta señal
Es importante reconocer la señal porque el cartel ayuda al conductor a aminorar la marcha, tomar recaudo y prestar atención antes de optar por alguno de los dos caminos.
El conductor debe:
- Reducir la velocidad y observar el tránsito.
- Elegir una de las direcciones habilitadas por la señal.
- Girar a la izquierda o a la derecha, según corresponda y sea seguro hacerlo.
- No avanzar de frente, ya que esa maniobra no está permitida en ese punto.
En conclusión, el círculo rojo con dos flechas blancas en distintas direcciones ayuda al conductor a estar informado de una bifurcación y lo prepara para elegir uno de los dos caminos, tomando las precauciones correspondientes.