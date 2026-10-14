Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas blancas hacia abajo y en distintas direcciones.

A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.

En este marco, existe una que muchos conductores se cruzaron alguna vez y se trata de un círculo azul con dos flechas blancas hacia abajo en direcciones opuestas.

Se trata de una señal informativa conocida como Direcciones Permitidas y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa el “que puede seguir a la izquierda o derecha, o en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados en la señal” .

Esto quiere decir que la señal indica a los conductores de los vehículos la bifurcación de un camino, pudiendo circular en cualquiera de los dos sentidos indicados. En otras palabras, el conductor no podrá continuar de frente y solo puede seguir circulando por el camino de la izquierda o el de la derecha.

Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas blancas hacia abajo y en distintas direcciones. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Esta señal se puede encontrar en una encrucijada o antes de ella, que sea visible lo suficientemente antes para tomar prevenciones. También se puede encontrar en los cruces sobre un poste o sobre una pared.

Cabe destacar que la señal no obliga a frenar ni ceder el paso en el momento; no obstante, la señal prepara al conductor para tomar el camino correcto.

Por qué es importante conocer esta señal

Es importante reconocer la señal porque el cartel ayuda al conductor a aminorar la marcha, tomar recaudo y prestar atención antes de optar por alguno de los dos caminos.

El conductor debe:

Reducir la velocidad y observar el tránsito.

Elegir una de las direcciones habilitadas por la señal.

Girar a la izquierda o a la derecha, según corresponda y sea seguro hacerlo.

No avanzar de frente, ya que esa maniobra no está permitida en ese punto.

En conclusión, el círculo rojo con dos flechas blancas en distintas direcciones ayuda al conductor a estar informado de una bifurcación y lo prepara para elegir uno de los dos caminos, tomando las precauciones correspondientes.