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A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.

En este marco, existe una que muchos conductores se cruzaron alguna vez y se trata de un círculo azul con dos flechas blancas hacia abajo en direcciones opuestas.

Se trata de una señal informativa conocida como Direcciones Permitidas y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

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Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa el “que puede seguir a la izquierda o derecha, o en cualquiera de los sentidos de las flechas indicados en la señal”.

Esto quiere decir que la señal indica a los conductores de los vehículos la bifurcación de un camino, pudiendo circular en cualquiera de los dos sentidos indicados. En otras palabras, el conductor no podrá continuar de frente y solo puede seguir circulando por el camino de la izquierda o el de la derecha.

Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas blancas hacia abajo y en distintas direcciones.
Qué significa la señal de tránsito azul con dos flechas blancas hacia abajo y en distintas direcciones.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Esta señal se puede encontrar en una encrucijada o antes de ella, que sea visible lo suficientemente antes para tomar prevenciones. También se puede encontrar en los cruces sobre un poste o sobre una pared.

Cabe destacar que la señal no obliga a frenar ni ceder el paso en el momento; no obstante, la señal prepara al conductor para tomar el camino correcto.

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Por qué es importante conocer esta señal

Es importante reconocer la señal porque el cartel ayuda al conductor a aminorar la marcha, tomar recaudo y prestar atención antes de optar por alguno de los dos caminos.

El conductor debe:

  • Reducir la velocidad y observar el tránsito.
  • Elegir una de las direcciones habilitadas por la señal.
  • Girar a la izquierda o a la derecha, según corresponda y sea seguro hacerlo.
  • No avanzar de frente, ya que esa maniobra no está permitida en ese punto.

En conclusión, el círculo rojo con dos flechas blancas en distintas direcciones ayuda al conductor a estar informado de una bifurcación y lo prepara para elegir uno de los dos caminos, tomando las precauciones correspondientes.