Durante noviembre, los clientes bancarios deberán organizar sus trámites en función de un calendario con varias jornadas sin atención presencial. Al Día del Trabajador Bancario y los feriados nacionales se sumarán otras disposiciones vinculadas con la visita del papa León XIV, que generarán diferencias entre algunas jurisdicciones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el cronograma de inactividad para las entidades financieras. La seguidilla más extensa se concentrará entre el viernes 6 y el martes 10, aunque en la provincia de Buenos Aires podría prolongarse hasta el miércoles 11.

Qué días estarán cerrados los bancos durante noviembre de 2026

El calendario contempla cuatro jornadas hábiles sin actividad bancaria en todo el país durante el mes. Tres de ellas se concentrarán entre el 6 y el 10 de noviembre, mientras que la última corresponderá al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: no habrá atención por el Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 y domingo 8 : las sucursales permanecerán cerradas por el fin de semana.

Lunes 9: feriado nacional relacionado con la visita del papa León XIV.

Martes 10 : jornada sin actividad bancaria por disposición del BCRA.

Lunes 23: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

De esta manera, las sucursales permanecerán cinco días consecutivos sin atención al público, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive. La actividad bancaria general se retomará el miércoles 11, aunque habrá una excepción para determinadas sucursales bonaerenses.

Qué días estarán cerrados los bancos durante noviembre de 2026. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Qué pasará con los bancos en Buenos Aires, CABA y Córdoba

La agenda vinculada con la visita del papa León XIV también tendrá consecuencias en el funcionamiento de las entidades financieras, aunque no todas las jurisdicciones tendrán el mismo esquema.

En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el martes 10 fue establecido como feriado local mediante el Decreto 1103/2026. Sin embargo, para los bancos no habrá una diferencia práctica, ya que el BCRA dispuso que las entidades de todo el país permanezcan cerradas durante esa jornada.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el feriado local fue fijado para el miércoles 11 de noviembre. La medida está relacionada con las actividades previstas durante la visita del pontífice, entre ellas una misa en la Basílica de Luján.

Por ese motivo, las sucursales alcanzadas por la disposición provincial podrían acumular seis jornadas consecutivas sin atención presencial, desde el viernes 6 hasta el miércoles 11.

No obstante, el miércoles 11 no figura entre los días de inactividad bancaria general establecidos por el BCRA. La atención dependerá de la aplicación de la medida provincial y de las disposiciones que comunique cada entidad.

Cómo funcionarán las transferencias, los cajeros y el home banking

Aunque las sucursales no abran sus puertas, los clientes podrán continuar realizando distintas operaciones a través de los canales digitales. Las transferencias inmediatas, el home banking y las aplicaciones móviles seguirán disponibles para consultar saldos, pagar servicios y gestionar movimientos de dinero.

También se mantendrán habilitadas las compras con tarjetas de débito y crédito, así como el uso de billeteras virtuales. Los cajeros automáticos continuarán operativos, aunque la disponibilidad de efectivo dependerá de las tareas de reposición que realice cada banco durante los días de cierre.

En cambio, algunas operaciones que requieren intervención de las entidades o procesos de compensación podrían registrar demoras. Los depósitos sujetos a acreditación, los cheques y determinados movimientos bancarios podrían completarse una vez que se reanude la actividad.

Por su parte, los trámites por ventanilla, la atención comercial y las gestiones que requieren concurrir personalmente a una sucursal deberán realizarse cuando vuelva a abrir la entidad correspondiente.