La menopausia suele asociarse con sofocos, alteraciones del sueño y cambios en el peso corporal. Sin embargo, también es una etapa importante para prestar atención a la salud cardiovascular.

Durante la transición menopáusica, los cambios hormonales y metabólicos pueden favorecer la acumulación de grasa abdominal, el aumento de la presión arterial y las alteraciones del colesterol.

Una encuesta impulsada por Novo y realizada por Quiddity a 800 mujeres argentinas de entre 40 y 65 años reveló que el 47% manifestó preocupación por la presión arterial o el colesterol, mientras que el 40% expresó inquietud por el riesgo de sufrir un infarto. Entre las mujeres preocupadas por su peso, el temor a un infarto ascendió al 61%.

¿Qué relación existe entre la menopausia y las enfermedades cardiovasculares?

La disminución de los estrógenos durante esta etapa se asocia con modificaciones en la distribución de la grasa corporal y en diferentes indicadores metabólicos.

Durante la menopausia puede aumentar la presión arterial, incluso en mujeres que históricamente registraban valores bajos, y también pueden detectarse alteraciones en los niveles de colesterol.

Por eso, los especialistas recomiendan incorporar controles periódicos de presión arterial, glucemia, colesterol y composición corporal, según las características y antecedentes de cada paciente.

Foto: Asociación obesidades en México.

La encuesta identificó otro dato relevante: entre las mujeres que reportaron problemas cardiovasculares durante el último año, el 37% señaló que no había recibido una advertencia médica al respecto.

El control del peso como parte de la prevención cardiovascular

La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular modificable y su tratamiento puede contribuir a mejorar diferentes indicadores de salud. En este campo, la semaglutida de Novo ha mostrado beneficios que van más allá del descenso de peso.

El estudio SELECT demostró una reducción del 20% en el riesgo combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal o accidente cerebrovascular no fatal en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, sin diabetes, tratados con semaglutida 2,4 mg semanal.

Estos resultados corresponden a una población específica y no significan que todas las mujeres durante la menopausia necesiten recibir medicación. En Argentina, Novo ofrece Novo a la Par®, un programa de acompañamiento que brinda información educativa, beneficios y herramientas para las personas en tratamiento.

La prevención cardiovascular durante la menopausia requiere una mirada integral que incluya el control del peso, la preservación de la masa muscular, la actividad física y el seguimiento de los factores de riesgo.

La información es exclusivamente educativa y no constituye una recomendación de tratamiento. Toda decisión terapéutica debe evaluarse junto con un profesional de la salud.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.