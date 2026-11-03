La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán los jubilados y pensionados durante noviembre, además del pago del bono de $70.000.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben la mínima ya cuentan con las fechas confirmadas de pago, por lo que podrán confirmar qué día del mes les corresponde cobrar sus haberes según la terminación del DNI.

Cabe recordar que el calendario sufrirá un atraso por los feriados programados para la segunda semana del mes ante la visita del papa León XIV.

Bono para jubilados en noviembre: cuánto cobran en total quienes perciben la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán durante noviembre un total de $514.158,46, que se compone por la jubilación actualizada de $444.158,46 más los $70.000 de bono.

A comienzos de mes, ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se entreguen durante el corriente mes se harán con un aumento del 1,93%, calculado a partir de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.

Por su parte, quienes perciban haberes superiores a la mínima también podrán acceder a un bono, aunque recibirán un importe proporcional hasta alcanza ese total.

Se confirmó el bono para jubilados que perciben la mínima. (Foto: ChatGPT) Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Pensionados de ANSES: cuáles son los montos restantes que se entregarán en noviembre

Además de la jubilación mínima, ANSES estableció nuevos valores para otras prestaciones, que también percibirán el aumento del 1,93%. Cabe destacar que los montos varían según el tipo de pensión o jubilación que recibe el titular:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en noviembre?

El calendario de pagos de ANSES sufrió una actualización en la fecha de inicio de los depósitos ante los feriados programados por la visita del papa León XIV.

Debido a que habrá jornadas inhábiles durante la segunda semana del mes, la distribución de recursos se organizará de la siguiente manera: