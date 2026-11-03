Viajar en subte GRATIS solo con el DNI.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha desde noviembre un nuevo sistema que permite a determinados jubilados y pensionados viajar gratis en subte con solo presentar el DNI en los molinetes habilitados.

La medida busca simplificar el acceso al beneficio y eliminar la necesidad de utilizar una tarjeta SUBE o una aplicación para validar cada viaje.

Quiénes pueden viajar gratis en subte con el DNI

El beneficio está destinado a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad .

Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Percibir ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios .

No recibir otros ingresos de ninguna naturaleza por fuera de los haberes previsionales declarados.

La medida también contempla a quienes ya cuentan con el pase gratuito mediante otros medios de validación, como la tarjeta SUBE.

En esos casos, podrán gestionar el cambio para comenzar a utilizar el DNI en los molinetes habilitados.

Cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte

Los interesados pueden realizar la gestión de manera online a través del portal de trámites del Gobierno de la Ciudad. Para eso, deberán ingresar al sistema Tramitación a Distancia (TAD) con su usuario y contraseña de miBA y seleccionar el programa.

El procedimiento requiere completar los datos personales solicitados y presentar la documentación necesaria para acreditar que se cumplen las condiciones del beneficio.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Qué documentos y requisitos hay que presentar para acceder al beneficio

La gestión puede hacerse online, completando el formulario disponible en el sitio del Gobierno porteño. Prensa GCBA

Para completar la solicitud, los nuevos beneficiarios deberán contar con:

DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires .

Último recibo de haberes jubilatorios o de la prestación previsional correspondiente.

Número de CUIL y número de trámite del DNI.

Usuario y contraseña de miBA para ingresar a TAD.

Declaración jurada de ingresos y autorización para verificar los datos informados.

A su vez, deberán manifestar que no perciben otros ingresos por fuera de los haberes previsionales declarados. Esta condición forma parte de los requisitos establecidos para acceder al pase gratuito.

En el caso de quienes ya tienen el beneficio mediante SUBE, o débito y quieren cambiar al DNI, el procedimiento es más sencillo: deberán completar el formulario de cambio de modalidad de acceso y confirmar la declaración jurada para autorizar la verificación de sus datos.

Cuándo se puede empezar a viajar gratis con el DNI

Una vez enviada la solicitud, el Gobierno porteño deberá verificar la información y aprobar el beneficio. Según el procedimiento oficial, la confirmación se envía por WhatsApp y puede recibirse a partir de las siguientes 24 horas.

Desde que reciben la aprobación, los beneficiarios pueden utilizar el DNI para ingresar al subte. Para hacerlo, deberán apoyar el documento en los molinetes Multipago habilitados en las estaciones.

De esta manera, el nuevo sistema permite viajar sin necesidad de presentar una tarjeta SUBE ni utilizar una aplicación específica en cada ingreso. La modalidad también alcanza a quienes ya tenían el pase gratuito y quieran comenzar a validarlo con su documento.