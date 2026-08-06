Las transferencias entre familiares son una de las operaciones bancarias más frecuentes en Argentina. Sin embargo, muchas personas todavía tienen dudas sobre cuánto dinero pueden enviar a un hijo, un padre o un hermano sin generar reportes ante ARCA o recibir un pedido de documentación por parte del banco.

Lo cierto es que no existe un monto máximo permitido para transferir dinero entre familiares. Lo que sí establece la normativa vigente son límites informativos que las entidades financieras y las billeteras virtuales deben comunicar a ARCA cuando determinados movimientos superan ciertos umbrales mensuales.

Conocer esos valores permite evitar confusiones y entender cuándo una operación puede quedar bajo revisión.

Transferencias entre familiares: cuál es el límite informado a ARCA

ARCA no fija un tope para enviar dinero entre padres e hijos o entre otros familiares si los fondos tienen un origen lícito y declarado.

ARCA no fija un tope para enviar dinero entre padres e hijos o entre otros familiares si los fondos tienen un origen lícito y declarado. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lo que cambia es que los bancos y las billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones cuando superan los montos establecidos por el organismo.

Los principales umbrales vigentes para personas físicas son:

Transferencias y acreditaciones: desde $50.000.000 por mes .

Saldo al último día hábil del mes: desde $50.000.000.

Plazos fijos e inversiones: desde $100.000.000.

Compras como consumidor final: desde $10.000.000.

¿ARCA investiga automáticamente una transferencia a un hijo?

Que una transferencia sea informada no significa que ARCA inicie una investigación ni aplique un impuesto adicional.

El régimen vigente es de carácter informativo y busca que las entidades reporten operaciones que superan determinados montos.

Los bancos y las billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones cuando superan los montos establecidos por el organismo. (Fuente: Shutterstock)

Si el dinero proviene de ingresos declarados, como salarios, jubilaciones, ahorros registrados o la venta formal de un bien , en principio la operación no debería generar inconvenientes.

Cuándo el banco puede pedir documentación por una transferencia

Las entidades financieras pueden solicitar explicaciones cuando detectan movimientos que no coinciden con el perfil económico del cliente.

Entre la documentación que suelen requerir figuran recibos de sueldo, facturas, boletos de compraventa, certificaciones contables y contratos de préstamos o donaciones.

Además, los especialistas desaconsejan dividir una transferencia grande para intentar evitar los controles, ya que los sistemas analizan el conjunto de las operaciones y pueden detectar estas maniobras como movimientos inusuales, lo que incluso podría derivar en un pedido de respaldo sobre el origen de los fondos.