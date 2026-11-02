Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y prevenir accidentes. Entre ellas, hay una que puede generar dudas por su diseño: tiene forma de rombo, fondo amarillo y una letra T en el centro.

Qué significa la señal de tránsito con una T en el medio

La señal de tránsito con fondo amarillo y una T en el medio es la P.24. Forma parte del grupo de señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme y advierte sobre la proximidad de un empalme de caminos.

En particular, esta señal indica que un camino lateral desemboca en la vía por la que circula el conductor, formando una intersección en forma de T. Es decir, anticipa que otro camino se incorpora desde un costado y que los vehículos que circulan por él podrían ingresar a la misma calzada.

Qué significa la señal de tránsito con una T en el medio. Gemini IA.

Su objetivo es advertir sobre esta situación con anticipación, para que los conductores reduzcan la velocidad, observen el tránsito y puedan realizar las maniobras necesarias de manera segura.

En la Argentina, su utilización está contemplada en el Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Este anexo establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme, que reúne las características, el significado y la ubicación de las señales de tránsito.

A su vez, el artículo 22 de la Ley 24.449 establece que la vía pública debe señalizarse y demarcarse conforme a este sistema uniforme, y que las reglas de circulación exigibles a los usuarios deben expresarse mediante sus señales, símbolos y marcas.

Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal

Al encontrar esta señal, los conductores deben anticiparse a la proximidad del empalme y prestar atención a los vehículos que puedan incorporarse desde el camino lateral.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad antes de llegar a la intersección.

Observar si circulan otros vehículos por la vía que se incorpora.

Mantener una distancia prudente con el automóvil de adelante.

Evitar adelantamientos y maniobras bruscas.

Respetar las señales reglamentarias y las prioridades de paso correspondientes.