Quedan suspendidas las clases el miércoles 11: los alumnos tendrán un día más de descanso.

Tras el feriado nacional del 9 de noviembre que generó un fin de semana largo en todo el país, un grupo de alumnos volverá a tener una jornada sin clases por el asueto del miércoles 11.

En este contexto, los alumnos bonaerenses tendrán otra jornada libre, tal como estableceel Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.

Qué estudiantes no tendrán clases el miércoles 11 de noviembre

Las clases en la provincia de Buenos Aires quedarán suspendidas el miércoles 11, ya que fue decretado como feriado en la jurisdicción en el marco de la visita del papa León XIV al país.

De esta manera, las escuelas cerrarán y los alumnos tendrán una jornada libre extra. A diferencia del feriado del lunes 9, que fue nacional, y del martes 10, que es en CABA y Córdoba, el miércoles 11 solo será asueto en la jurisdicción bonaerense.

Quedan suspendidas las clases el miércoles 11: los alumnos tendrán un día más de descanso. ChatGPT | Audiencias

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) señala cuando terminan las clases en 2026:

Provincia Fecha de finalización Buenos Aires 22/12/2026 CABA 18/12/2026 Catamarca 18/12/2026 Chaco 18/12/2026 Chubut 18/12/2026 Córdoba 18/12/2026 Corrientes 18/12/2026 Entre Ríos 18/12/2026 Formosa 17/12/2026 Jujuy 18/12/2026 La Pampa 23/12/2026 La Rioja 18/12/2026 Mendoza 22/12/2026 Misiones 18/12/2026 Neuquén 18/12/2026 Río Negro 18/12/2026 Salta 18/12/2026 San Juan 18/12/2026 San Luis 18/12/2026 Santa Cruz 18/12/2026 Santa Fe 18/12/2026 Santiago del Estero 18/12/2026 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 18/12/2026 Tucumán 18/12/2026

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados detalla todos los asuetos que quedan en el año: