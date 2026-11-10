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Tras el feriado nacional del 9 de noviembre que generó un fin de semana largo en todo el país, un grupo de alumnos volverá a tener una jornada sin clases por el asueto del miércoles 11.

En este contexto, los alumnos bonaerenses tendrán otra jornada libre, tal como estableceel Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.

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Qué estudiantes no tendrán clases el miércoles 11 de noviembre

Las clases en la provincia de Buenos Aires quedarán suspendidas el miércoles 11, ya que fue decretado como feriado en la jurisdicción en el marco de la visita del papa León XIV al país.

De esta manera, las escuelas cerrarán y los alumnos tendrán una jornada libre extra. A diferencia del feriado del lunes 9, que fue nacional, y del martes 10, que es en CABA y Córdoba, el miércoles 11 solo será asueto en la jurisdicción bonaerense.

Quedan suspendidas las clases el miércoles 11: los alumnos tendrán un día más de descanso.
Quedan suspendidas las clases el miércoles 11: los alumnos tendrán un día más de descanso.ChatGPT | Audiencias

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) señala cuando terminan las clases en 2026:

ProvinciaFecha de finalización
Buenos Aires22/12/2026
CABA18/12/2026
Catamarca18/12/2026
Chaco18/12/2026
Chubut18/12/2026
Córdoba18/12/2026
Corrientes18/12/2026
Entre Ríos18/12/2026
Formosa17/12/2026
Jujuy18/12/2026
La Pampa23/12/2026
La Rioja18/12/2026
Mendoza22/12/2026
Misiones18/12/2026
Neuquén18/12/2026
Río Negro18/12/2026
Salta18/12/2026
San Juan18/12/2026
San Luis18/12/2026
Santa Cruz18/12/2026
Santa Fe18/12/2026
Santiago del Estero18/12/2026
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur18/12/2026
Tucumán18/12/2026

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Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados detalla todos los asuetos que quedan en el año:

  • Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.
  • Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.