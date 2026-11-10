Quedan suspendidas las clases el miércoles 11: los alumnos tendrán un día más de descanso.

Tras el feriado nacional del 9 de noviembre que generó un fin de semana largo en todo el país, un grupo de alumnos volverá a tener una jornada sin clases por el asueto del miércoles 11.
En este contexto, los alumnos bonaerenses tendrán otra jornada libre, tal como estableceel Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.
Qué estudiantes no tendrán clases el miércoles 11 de noviembre
Las clases en la provincia de Buenos Aires quedarán suspendidas el miércoles 11, ya que fue decretado como feriado en la jurisdicción en el marco de la visita del papa León XIV al país.
De esta manera, las escuelas cerrarán y los alumnos tendrán una jornada libre extra. A diferencia del feriado del lunes 9, que fue nacional, y del martes 10, que es en CABA y Córdoba, el miércoles 11 solo será asueto en la jurisdicción bonaerense.
Cuándo terminan las clases, provincia por provincia
El cronograma oficial establecido por el Consejo Federal de Educación (CFE) señala cuando terminan las clases en 2026:
|Provincia
|Fecha de finalización
|Buenos Aires
|22/12/2026
|CABA
|18/12/2026
|Catamarca
|18/12/2026
|Chaco
|18/12/2026
|Chubut
|18/12/2026
|Córdoba
|18/12/2026
|Corrientes
|18/12/2026
|Entre Ríos
|18/12/2026
|Formosa
|17/12/2026
|Jujuy
|18/12/2026
|La Pampa
|23/12/2026
|La Rioja
|18/12/2026
|Mendoza
|22/12/2026
|Misiones
|18/12/2026
|Neuquén
|18/12/2026
|Río Negro
|18/12/2026
|Salta
|18/12/2026
|San Juan
|18/12/2026
|San Luis
|18/12/2026
|Santa Cruz
|18/12/2026
|Santa Fe
|18/12/2026
|Santiago del Estero
|18/12/2026
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|18/12/2026
|Tucumán
|18/12/2026
Qué feriados quedan en 2026
El calendario de feriados detalla todos los asuetos que quedan en el año:
- Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado solo en la provincia de Buenos Aires.
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.