Las compras de fin de año comienzan a concentrar distintas promociones en categorías vinculadas con regalos y artículos para el hogar. En COTO, las ofertas vigentes hasta el 8 de noviembre incluyen descuentos de hasta 50% en productos seleccionados, además de alternativas de financiación para algunas categorías.

Entre las opciones que pueden asociarse a las compras navideñas aparecen los juguetes y rodados infantiles, que cuentan con hasta 50% de descuento en seleccionados. La promoción también alcanza a artículos de librería y muebles de exterior, aunque la conveniencia de cada compra dependerá del producto elegido y de su precio de referencia.

La categoría de tecnología está representada principalmente por los televisores seleccionados. Para estos productos, COTO ofrece hasta 18 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago para integrantes de Comunidad Coto, según las condiciones informadas para la promoción.

Descuentos en juguetes, TV y productos para regalar

Los juguetes forman parte de las categorías con el mayor porcentaje de descuento informado. El beneficio alcanza hasta el 50%, pero se aplica exclusivamente a productos seleccionados, por lo que el porcentaje no puede extenderse a toda la categoría.

Los electrodomésticos seleccionados tienen hasta 35% de descuento. (foto: archivo).

Los rodados infantiles también están incluidos dentro del grupo de seleccionados con hasta 50% de descuento. Se trata de otra categoría que puede vincularse con las compras para Navidad, aunque la información disponible no especifica modelos, marcas ni precios finales.

En perfumería, la promoción vigente contempla hasta 2x1 en productos seleccionados. A diferencia de los descuentos porcentuales, esta modalidad implica una condición promocional específica, por lo que la aplicación concreta depende de los artículos incluidos en la selección.

Cuotas sin interés y promociones para el hogar

Los televisores tienen una alternativa de financiación diferente: 18 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago, beneficio exclusivo para Comunidad Coto y aplicable a seleccionados. La información disponible no permite determinar qué modelos forman parte de la promoción.

Para quienes también evalúan compras para la casa, los electrodomésticos seleccionados tienen hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado. Existe además otra promoción de hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también sobre productos seleccionados y con envío bonificado.

Las promociones tienen vigencia hasta el 8 de noviembre. El porcentaje de hasta 50% corresponde al máximo informado para determinadas categorías seleccionadas y no implica que todos los productos incluidos tengan ese nivel de descuento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.