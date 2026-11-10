A pocos meses del cierre del año, distintas categorías de consumo concentran promociones temporales. En COTO, los beneficios vigentes hasta el 8 de noviembre alcanzan hasta 50% de descuento en determinados productos para el hogar, entretenimiento y compras vinculadas con fin de año.

El descuento máximo aparece en varias categorías, aunque no se aplica de manera general. Entre los rubros incluidos se encuentran muebles de exterior, bazar, rodados infantiles, juguetes, artículos de librería y productos de limpieza seleccionados.

A la reducción de precios se suman alternativas de financiación para compras de mayor valor. En televisores y electrodomésticos seleccionados aparecen cuotas sin interés, mientras que algunas promociones también incluyen envío bonificado.

Qué productos tienen hasta 50% de descuento

Los muebles de exterior se encuentran entre las categorías con hasta 50% de descuento. También se incorporan determinados artículos de bazar y productos de limpieza, por lo que la campaña alcanza tanto productos vinculados con la casa como artículos de uso cotidiano.

Los juguetes, rodados infantiles y artículos de librería seleccionados cuentan con el mismo porcentaje máximo. Estas categorías pueden adquirir relevancia de cara a las compras de fin de año, aunque no todos los productos tienen necesariamente el descuento máximo.

En perfumería, la propuesta cambia: determinados productos tienen hasta 2x1. La modalidad no equivale a un porcentaje de descuento específico y no puede traducirse en una rebaja determinada sin conocer los productos y precios incluidos.

En perfumería, la propuesta cambia: determinados productos tienen hasta 2x1. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuotas sin interés para televisores y electrodomésticos

Los televisores seleccionados cuentan con una alternativa de 18 cuotas sin interés o un 25% de descuento en un pago, beneficio exclusivo para Comunidad COTO. La información disponible no detalla qué modelos integran la selección.

En electrodomésticos hay dos propuestas diferenciadas. Una contempla hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado, mientras que otra ofrece hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también con envío bonificado.

Las promociones tienen vigencia hasta el 8 de noviembre y los porcentajes indicados representan los máximos informados para productos seleccionados. No se proporcionaron precios finales, marcas, modelos ni stock, por lo que esos datos no pueden determinarse a partir de la información de la campaña.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.