Las compras de fin de año empiezan a anticiparse y algunas categorías vinculadas con regalos ya concentran promociones. En COTO, determinados juguetes, rodados infantiles y artículos de perfumería forman parte de una campaña que se extiende hasta el 8 de noviembre.

Entre las propuestas se destacan los descuentos de hasta 50% en juguetes seleccionados. El mismo porcentaje máximo se aplica a determinados rodados infantiles, mientras que en perfumería la modalidad es diferente y contempla hasta 2x1 en productos seleccionados.

La campaña también incluye artículos de librería con hasta 50% de descuento. Estas categorías pueden tener relación con compras para Navidad, aunque la promoción no las presenta específicamente como productos destinados a esa celebración.

Juguetes y rodados infantiles con descuentos

Los juguetes seleccionados tienen descuentos de hasta 50%. El porcentaje informado representa el máximo de la promoción y no implica que todos los productos de la categoría tengan esa misma rebaja.

Los rodados infantiles están incluidos dentro del mismo grupo promocional. La información disponible no especifica modelos, marcas ni precios, por lo que no es posible determinar qué artículos concretos tienen el descuento máximo.

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En paralelo, determinados artículos de librería también tienen hasta 50% de descuento. Se trata de otra categoría que puede formar parte de compras de fin de año, aunque la campaña no detalla cuáles son los productos alcanzados por la promoción.

Perfumería con promoción 2x1 hasta el 8 de noviembre

La perfumería cuenta con una mecánica diferente: hasta 2x1 en seleccionados. Esto significa que el beneficio no debe interpretarse como un porcentaje de descuento determinado, ya que la información disponible no especifica precios ni condiciones adicionales de los artículos incluidos.

Además de estas categorías, COTO mantiene promociones sobre productos para el hogar. Los electrodomésticos seleccionados tienen hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado, mientras que otra selección ofrece hasta 40% de descuento en un pago.

Todas las promociones mencionadas tienen vigencia hasta el 8 de noviembre. Los beneficios están limitados a productos seleccionados y la información disponible no permite establecer stock, marcas, modelos o precios finales de los artículos incluidos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.