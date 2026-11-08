La llegada del verano suele modificar las prioridades de compra para el hogar, especialmente en productos vinculados con los espacios exteriores. En COTO, las promociones vigentes hasta el 8 de noviembre incluyen muebles de exterior seleccionados con descuentos de hasta 50%.

El porcentaje máximo informado también alcanza a otras categorías para la casa, como bazar, aunque la promoción se aplica únicamente a productos seleccionados. Por ese motivo, el descuento concreto puede variar según el artículo y no puede asumirse que toda la categoría tenga una rebaja del 50%.

Además de los muebles, la campaña incluye beneficios en electrodomésticos seleccionados, con distintas alternativas de descuento y financiación. Estas condiciones pueden resultar relevantes para quienes evalúan compras de mayor valor para el hogar.

Muebles de exterior y artículos para la casa

Los muebles de exterior se encuentran entre las categorías alcanzadas por descuentos de hasta 50%. La información disponible no detalla modelos, precios originales ni precios finales, por lo que el ahorro monetario no puede calcularse a partir de la promoción.

Vajilla Navidad. (Foto: COTO modificada con IA por El Cronista). Vajilla Navidad. (Foto: COTO modificada con IA por El Cronista).

El mismo porcentaje máximo se informa para bazar seleccionado, una categoría amplia que reúne artículos para el hogar. En este caso también es necesario considerar que el beneficio no se aplica necesariamente a todos los productos disponibles.

Para las compras relacionadas con el equipamiento de la casa, los electrodomésticos seleccionados tienen hasta 35% de descuento, junto con 12 cuotas sin interés y envío bonificado. La combinación de beneficios permite distinguir esta promoción de las que solamente contemplan una rebaja sobre el precio.

Electrodomésticos con descuentos y cuotas

Existe además una segunda alternativa para electrodomésticos seleccionados: hasta 40% de descuento en un pago, utilizando efectivo, débito o crédito, con envío bonificado. El beneficio está limitado a los productos incluidos en la selección promocional.

Las distintas condiciones hacen que el porcentaje de descuento no sea el único elemento para comparar. En los electrodomésticos, también resulta relevante la modalidad de pago, ya que algunas opciones combinan una rebaja con financiación y otras concentran el beneficio en un pago.

Todas estas promociones tienen vigencia hasta el 8 de noviembre. El máximo de 50% corresponde a seleccionados de determinadas categorías y no permite afirmar que exista una rebaja generalizada para todos los productos del hogar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.