La ANMAT dispuso la prohibición de una reconocida línea de autobronceantes que se comercializaba en el país tras detectar irregularidades en su registro sanitario. La medida alcanza a todos los productos de la marca involucrada, sin importar su presentación, lote o fecha de vencimiento.

La decisión no responde a un problema puntual con un solo cosmético, sino a una situación que impide garantizar la seguridad de toda la línea.

Además de impedir su venta en comercios, el organismo ordenó retirar las publicaciones de plataformas de comercio electrónico mientras los productos no regularicen su situación.

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ANMAT prohibió los autobronceantes TAN ORGÁNICO por falta de registro sanitario

A través de la Disposición N.º 3754/2026, la ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad, distribución y venta por internet de todos los productos cosméticos de la marca TAN ORGÁNICO.

La medida se adoptó luego de comprobar que los envases no exhibían los datos de inscripción sanitaria obligatorios. Además, al revisar la base oficial de cosméticos registrados, el organismo no encontró antecedentes que permitieran vincular esos productos con registros vigentes.

Debido a esta situación, la autoridad sanitaria señaló que no puede garantizar la seguridad, la eficacia ni la composición de los ingredientes utilizados en estos cosméticos, por lo que resolvió retirarlos del mercado hasta que sean regularizados.

Cuáles son los productos autobronceantes que ya no podrán venderse en Argentina

La prohibición alcanza a todos los lotes, tamaños y presentaciones de los siguientes productos de la marca TAN ORGÁNICO:

Crema corporal autobronceante orgánica.

Crema humectante prolongadora del color.

Bruma facial autobronceante.

Tanning Drops.

Mousse autobronceante.

Gel exfoliante corporal.

Crema autobronceante facial.

Todos estos productos quedaron alcanzados por la disposición debido a que carecen de datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

La restricción permanecerá vigente hasta que la situación administrativa y sanitaria de los cosméticos sea regularizada conforme a la normativa de la ANMAT.

Por qué ANMAT ordenó retirar estos cosméticos del mercado

Además de prohibir la comercialización, la ANMAT intervino para solicitar la baja de las publicaciones de venta en plataformas de comercio electrónico donde se ofrecían estos productos.

El organismo explicó que, al tratarse de cosméticos sin inscripción sanitaria, no es posible identificar con certeza el establecimiento responsable de su elaboración ni verificar que hayan sido fabricados bajo las condiciones exigidas por la legislación vigente.

La disposición también establece la comunicación de la medida a las autoridades sanitarias correspondientes, a organismos vinculados con la defensa del consumidor y a las áreas técnicas competentes, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la prohibición en todo el territorio argentino.