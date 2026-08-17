Se aproxima un diluvión de viento este lunes 17.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este lunes 17 de agosto por un escenario de marcada inestabilidad que afectará a distintas regiones de Argentina. El pronóstico contempla fuertes vientos, nevadas y tormentas, con fenómenos que podrían generar complicaciones en rutas y zonas de montaña.

Uno de los avisos más importantes es el de viento intenso en sectores cordilleranos, donde las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h. A esto se suman alertas por nieve en varias provincias y tormentas fuertes en parte del Litoral.

Viento de hasta 130 km/h: dónde rige la alerta

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos intensos para sectores de alta montaña de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

En estas regiones se esperan vientos predominantes del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h.

El fenómeno será especialmente relevante en las zonas de mayor altura, donde el viento puede generar una importante reducción de la visibilidad y complicar la circulación por rutas y caminos cordilleranos.

Ante este tipo de condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.

Viento de hasta 130 km/h: dónde rige la alerta. Imagen ilustrativa. ChatGPT

Alerta naranja por nieve en Mendoza

El panorama también será complicado en Mendoza, donde el SMN emitió una alerta naranja por nevadas.

Se esperan precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros de nieve. En los sectores ubicados a menor altura, el fenómeno podría presentarse como lluvia o aguanieve, debido a las diferencias de temperatura.

La presencia de nieve, sumada a los fuertes vientos en sectores cordilleranos, podría afectar la visibilidad y las condiciones de circulación.

Hasta 60 centímetros de nieve en zonas cordilleranas

Además de Mendoza, rige una alerta amarilla por nevadas para áreas cordilleranas de Neuquén, San Juan y La Rioja.

En las zonas más elevadas de Cuyo, los acumulados podrían alcanzar los 60 centímetros. El viento podría levantar parte de la nieve depositada y generar una reducción considerable de la visibilidad.

En Neuquén y el sur de Santa Cruz, en tanto, se prevén acumulaciones de entre 5 y 30 centímetros, aunque los valores pueden variar según la zona y la altura.

Hasta 60 centímetros de nieve en zonas cordilleranas. ChatGPT

Tormentas fuertes en el Litoral

El mal tiempo también alcanzará al Litoral argentino, donde permanece vigente una alerta amarilla por tormentas.

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes podrían registrar tormentas de variada intensidad, acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 60 y 80 milímetros, con los mayores registros previstos sobre sectores de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El mal tiempo no quedará limitado a las provincias alcanzadas durante el lunes. Según el pronóstico informado, las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el martes 18 y el miércoles 19 de agosto.

La situación estará acompañada por un descenso de las temperaturas, con registros que podrían ubicarse cerca de los 9 °C, además de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Después del paso del sistema de tormentas, las condiciones tenderán a mejorar. Para el jueves y viernes se espera tiempo más estable y cielo despejado, con temperaturas que se ubicarán aproximadamente entre los 8 °C y 14 °C.

El escenario será, por lo tanto, de una semana con cambios marcados en el tiempo, con lluvias y tormentas durante los primeros días y una posterior mejora de las condiciones meteorológicas.