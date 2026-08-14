El cielo volverá a ofrecer uno de esos espectáculos capaces de dejar a millones de personas mirando hacia arriba. El 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total, un fenómeno astronómico en el que la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo la luz solar durante algunos minutos.

Durante la totalidad, quienes se encuentren dentro de la franja de máxima visibilidad podrán experimentar algo extraordinario: el día se transformará momentáneamente en noche, las temperaturas pueden descender y el cielo adquirirá una tonalidad particular mientras la Luna cubre el disco solar.

Eclipse solar total de 2027: cuándo será

El eclipse solar total de 2027 tendrá lugar el 2 de agosto y será visible de manera total en una extensa franja que atravesará diferentes regiones.

El recorrido de la totalidad incluirá zonas del sur de España, el norte de África y Medio Oriente, entre otros puntos. Fuera de esa franja, el fenómeno podrá observarse de manera parcial.

Uno de los mayores atractivos estará en Egipto, donde las condiciones permitirán disfrutar de una totalidad especialmente prolongada.

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Un eclipse que durará más de seis minutos

La característica que convierte a este eclipse en uno de los acontecimientos astronómicos más esperados es su duración.

En determinadas zonas, la fase de totalidad superará los seis minutos, un tiempo extraordinario para este tipo de fenómenos. Durante esos minutos, el disco solar quedará completamente oculto por la Luna y será posible observar la corona solar, que normalmente permanece invisible debido al intenso brillo del Sol.

La duración exacta dependerá del punto desde el que se observe el eclipse.

¿Por qué el día se convierte en noche?

Un eclipse solar total ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan prácticamente alineados. La Luna pasa por delante del Sol desde la perspectiva terrestre y proyecta su sombra sobre una determinada zona de nuestro planeta.

Las personas que se encuentren dentro de la denominada franja de totalidad podrán observar cómo la luz disminuye progresivamente hasta que el Sol queda completamente cubierto.

En ese momento, el cielo puede oscurecerse de manera notable, aparecen algunas estrellas y planetas brillantes y la corona del Sol puede observarse alrededor de la silueta oscura de la Luna.

¿Por qué el día se convierte en noche? ChatGPT

Un fenómeno que requiere protección

Aunque resulte tentador mirar directamente al cielo, nunca se debe observar un eclipse solar directamente sin protección ocular adecuada.

Los anteojos de sol convencionales no sirven para proteger los ojos durante un eclipse. Para observar las fases parciales es necesario utilizar filtros solares certificados específicamente para este propósito.

La excepción es el breve período de totalidad, cuando el disco solar está completamente cubierto por la Luna. Aun así, es fundamental volver a utilizar protección antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

¿Cuándo volverá a ocurrir un eclipse solar total?

Los eclipses solares totales ocurren con relativa frecuencia a escala planetaria, pero la totalidad solo puede observarse desde una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre.

Por eso, para una determinada ciudad o región, pueden pasar décadas o incluso siglos hasta que vuelva a producirse un eclipse total visible desde el mismo lugar.

El eclipse de 2027 será, de todos modos, uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década por su extensa trayectoria y por los más de seis minutos de totalidad que podrán disfrutarse en algunas zonas.