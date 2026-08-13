Los antibióticos suelen utilizarse para combatir las infecciones bacterianas más conocidas de la vida cotidiana. Los médicos suelen recetar estos medicamentos habitualmente para tratar cuadros respiratorios, problemas urinarios o infecciones en la piel.

Sin embargo, el uso desmedido de estos medicamentos generó patógenos cada vez más resistentes a los tratamientos convencionales. Frente a este problema, un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de McMaster logró un avance histórico.

¿Cómo es el nuevo antiobiótico que crearon los científicos?

Un grupo de investigadores de las universidades de McMaster, Illinois y Hamburgo publicó el hallazgo en la revista Nature. Los expertos lograron aislar la manikomicina , un nuevo candidato a antibiótico capaz de vencer superbacterias.

El compuesto actúa bloqueando la salida del ribosoma, la estructura responsable de producir las proteínas dentro de la bacteria . Al frenar este proceso de ensamblaje, la bacteria pierde la capacidad de sintetizar proteínas y muere rápidamente.

Para lograr este descubrimiento, los científicos reexaminaron la bacteria del suelo Streptomyces rimosus, estudiada desde hace más de 75 años. Los especialistas utilizaron una técnica llamada fraccionamiento para filtrar sustancias abundantes y detectar moléculas escasas que habían sido ignoradas durante décadas.

Este nuevo medicamento es altamente efectiva contra afecciones mortales en niños. Gemini

Los beneficios del nuevo antibiótico y las infecciones que combate

La principal ventaja de la manikomicina es que ataca una zona del ribosoma que jamás había sido presionada por otros fármacos. Por este motivo, los gérmenes no tienen mecanismos de resistencia preexistentes contra esta molécula.

El compuesto demostró una alta eficacia temprana para neutralizar patógenos altamente peligrosos que resisten a la azitromicina y la tetraciclina. Entre las principales infecciones que este avance puede prevenir y tratar se destacan:

Infecciones graves por Escherichia coli ( E. coli ).

Cuadros severos causados por Salmonella .

Infecciones hospitalarias por Klebsiella.

¿Por qué evita muertes en bebés y niños pequeños?

Estas tres bacterias causan infecciones severas que figuran entre las principales causas de mortalidad infantil en el mundo . Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones diarreicas provocadas por E. coli y Salmonella son la razón de más de 440.000 muertes al año en menores de cinco años.

El sistema inmune de los bebés es inmaduro y no logra contener el avance rápido de las toxinas ni la sepsis. Cuando estos gérmenes desarrollan resistencia a los tratamientos habituales, los médicos se quedan sin opciones para detener la infección.

La manikomicina ofrece una herramienta letal e inmediata contra estos patógenos antes de que dañen órganos vitales. Gracias a este mecanismo inédito, la medicina podrá salvar la vida de miles de niños en todo el mundo.