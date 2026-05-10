La Luna Azul de mayo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. El fenómeno tendrá una particularidad especial: además de tratarse de una Luna mensual, también será la Microluna más pequeña del año. El evento recibe el nombre de “Luna Azul” porque será la segunda Luna Llena dentro de un mismo mes calendario, ya que la primera ocurrió el 1 de mayo. Aunque su nombre puede generar confusión, la Luna no cambiará de color y mantendrá su característico tono blanco amarillento, salvo en casos excepcionales relacionados con condiciones atmosféricas poco frecuentes. Según informó el portal de noticias astronómicas, Starwalk Space, la Luna Azul será visible a simple vista y aparecerá completamente llena. Astronómicamente, alcanzará su máxima iluminación en la constelación de Escorpio, muy cerca de la estrella Antares, conocida por su intenso brillo rojizo. Además, este fenómeno coincidirá con una Microluna, es decir, una Luna Llena que ocurre cerca del apogeo, el punto más lejano de la órbita lunar respecto de la Tierra. Por este motivo, el satélite natural se verá aproximadamente un 5,5% más pequeño y un 10,5% menos brillante que una Luna Llena promedio. Pese a esa diferencia, el cambio será sutil y difícil de notar a simple vista. Los expertos recomiendan observarla durante la salida o la puesta de la Luna, cuando aparece baja en el horizonte y adquiere un tono dorado más intenso. Desde España, la Luna Azul podrá verse durante la noche del 31 de mayo de 2026. Aunque el fenómeno alcanzará su máxima iluminación a las 10:45 de la mañana en la España peninsular, el mejor momento para observarla será al anochecer, cuando salga por el horizonte este. En ese sentido, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 23:04 horas en la España peninsular y Baleares. En Canarias podrá verse aproximadamente a las 22:04 horas. La Luna parecerá completamente llena desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio, por lo que habrá varias oportunidades para disfrutar del espectáculo astronómico. Asimismo, quienes deseen fotografiar el fenómeno podrán hacerlo tanto con smartphones como con cámaras profesionales. Para obtener mejores imágenes, se recomienda reducir la exposición, utilizar temporizador y aprovechar la llamada “hora dorada” o “hora azul”, momentos en los que el paisaje y la iluminación generan un efecto visual más impactante. Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: