Se aproxima el eclipse lunar del siglo: cubrirá casi toda la luna por más de cinco horas y será uno de los más largos. (Fuente: pixabay).

Este agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los últimos años: un eclipse lunar parcial profundo que llegará a cubrir cerca del 96 % del disco lunar, una magnitud que hará que la Luna parezca casi totalmente eclipsada durante su punto máximo.

Según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el evento podrá observarse desde numerosos países, incluida España, y se prolongará durante 5 horas y 38 minutos, convirtiéndose en uno de los eclipses lunares más largos e impactantes de 2026. Aunque no será un eclipse total, gran parte de la Luna podría adquirir tonalidades rojizas o cobrizas durante su fase máxima.

¿Cómo es un eclipse lunar parcial y por qué este será tan especial?

La NASA explica que un eclipse lunar parcial ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna no están perfectamente alineados, de modo que la Luna atraviesa únicamente una parte de la umbra -la sombra más oscura- de la Tierra. Como consecuencia, la sombra avanza sobre el disco lunar y posteriormente retrocede sin llegar a cubrirlo por completo.

En esta ocasión, el eclipse será especialmente llamativo porque alcanzará una magnitud de 0,93, lo que significa que aproximadamente el 96% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de la sombra terrestre, según Star Walk Space.

Durante el máximo del fenómeno, gran parte del satélite natural podrá presentar un tono rojizo, marrón o cobrizo. Sin embargo, no llegará a convertirse en una Luna de sangre, ya que una pequeña franja del disco permanecerá iluminada.

El eclipse lunar cubrirá casi toda la luna por más de cinco horas y será uno de los más largos. (Fuente: Freepik).

¿Cuándo podrá verse el eclipse lunar en España?

El eclipse será visible en toda España durante la madrugada del 28 de agosto de 2026, sin necesidad de utilizar telescopios, prismáticos ni ningún tipo de protección ocular, ya que su observación es completamente segura a simple vista.

En horario peninsular, el momento de máxima intensidad llegará aproximadamente a las 06:12 horas. No obstante, la visibilidad dependerá de la ubicación:

En el centro y este de la Península , además de Baleares y Melilla , la Luna se pondrá antes de que finalice la fase parcial.

En el oeste peninsular, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar tendrá lugar una vez terminada la fase parcial, lo que permitirá disfrutar de una mayor parte del fenómeno.

El eclipse lunar cubrirá casi toda la luna por más de cinco horas y será uno de los más largos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo observar el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026: los consejos para no perderte el fenómeno

Observar este eclipse lunar no requiere equipos especiales. Sin embargo, para disfrutar de las mejores vistas, conviene elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, especialmente en España, donde la Luna estará muy baja en el cielo durante las fases más espectaculares del eclipse. Edificios, árboles, montañas o la bruma pueden dificultar la observación.

Aunque no son imprescindibles, unos prismáticos o un pequeño telescopio permitirán apreciar con mayor detalle cómo la sombra terrestre cubre progresivamente la Luna y los posibles tonos rojizos o cobrizos que podrá adquirir la parte oscurecida durante la fase máxima.