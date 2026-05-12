El cometa Encke, uno de los cuerpos celestes más conocidos del Sistema Solar, volverá a acercarse a la Tierra y promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años. Aunque podría alcanzar un brillo suficiente para verse con binoculares, su observación no será sencilla debido a su cercanía con el Sol durante el momento de mayor intensidad. Según el sitio web de astronomía, Starwalk Space, este cometa, designado oficialmente como 2P/Encke, ya está de regreso hacia el Sol y alcanzará su máxima aproximación a la Tierra en 2027. El cometa podría alcanzar magnitud 6, unas 100 veces más brillante. Esto abriría la posibilidad de observarlo con binoculares bajo cielos oscuros y despejados. Sin embargo, cuanto más brillante sea, más cerca aparecerá del Sol en el cielo, por lo que el resplandor del crepúsculo complicará seriamente su observación. Después del perihelio, el cometa desaparecerá prácticamente para el hemisferio norte. En cambio, en el hemisferio sur todavía podrá observarse bajo antes del amanecer durante un mes más, aunque irá perdiendo brillo rápidamente. España, al encontrarse en el hemisferio norte, tendrá las mejores condiciones de observación durante enero de 2027. El cometa podrá buscarse después de la puesta del Sol en el cielo occidental, especialmente desde lugares oscuros y con el horizonte despejado. A principios de enero seguirá siendo tenue y será recomendable utilizar telescopios o cámaras de larga exposición. Hacia finales de mes, el aumento de brillo podría permitir localizarlo incluso con binoculares bajo buenas condiciones atmosféricas. Los primeros días de febrero serán los de mayor brillo, alrededor de magnitud 6, aunque el cometa se ocultará apenas una hora después del Sol. Entre el 4 y el 13 de febrero estará demasiado cerca del astro para observarlo con seguridad, y los expertos advierten que apuntar telescopios o binoculares cerca del Sol puede causar graves daños en la vista. Tras mediados de febrero, el cometa Encke quedará prácticamente fuera de vista desde España, ya que saldrá casi al mismo tiempo que el Sol y no dejará una ventana útil de observación en cielo oscuro. Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: