La Asociación Bancaria anunció una medida de fuerza que podría afectar el funcionamiento habitual del sistema financiero. El gremio convocó a un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril, con impacto directo en la operatoria vinculada al manejo de efectivo. La protesta alcanzará a los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que pone en alerta la logística de distribución de dinero en todo el país. Durante la jornada, no habrá actividad en los sectores encargados del almacenamiento y traslado de efectivo. Esto implica que tareas clave como la reposición de dinero en cajeros automáticos y el abastecimiento a entidades financieras podrían verse interrumpidas. Como consecuencia, no se descartan faltantes de efectivo, especialmente en zonas donde la reposición depende de estos circuitos logísticos. También podrían registrarse demoras en sucursales que requieran provisión de dinero. Desde la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, señalaron que la medida responde a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades. El conflicto se centra en la decisión de avanzar con el cierre de 12 tesoros regionales del BCRA, una iniciativa que, según el gremio, podría afectar puestos de trabajo y condiciones laborales. Además, denunciaron presiones sobre trabajadores y advirtieron que, de no haber respuestas, podrían profundizar el plan de acción con nuevas medidas. Aunque el paro no implica el cierre total de sucursales, sí afecta un eslabón clave del sistema, la circulación física del dinero. Por eso, el efecto podría sentirse tanto en cajeros automáticos como en la disponibilidad de efectivo en bancos, comercios y otras operaciones que dependen del flujo habitual de billetes. El escenario abre un nuevo frente de incertidumbre en el sistema financiero, mientras continúa la tensión entre el gremio y las autoridades monetarias.