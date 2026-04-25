La Asociación Bancaria, dirigida por Sergio Omar Palazzo, anunció un paro de 24 horas para este lunes 27, en reclamo por el “estancamiento de las negociaciones paritarias” y por “las intimidaciones y amenazas” que habrían recibido 32 trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El paro planificado para este lunes 27 tendrá impacto en los 21 tesoros distribuidos en todo el país, lo que impactará en todas las operaciones que realizan estas entidades. Tal como advirtió La Bancaria, ese día “no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria. Según determinaron, el paro: Los cajeros más afectados serán los que se encuentren por fuera de Buenos Aires, ya que se complicará conexión logística de distribución física de dinero del dinero. El reclamo ocurre luego de que el BCRA comenzara en marzo de 2026, el proceso de cierre de 12 tesorerías regionales y que dejara operativas algunas pocas sedes como la Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza y Rosario. Estas entidades actúan como centros de atesoramiento y circulación monetaria. Según explicaron desde el BCRA, la decisión estuvo fundada en la aparente disminución del uso de efectivo frente a los medios electrónicos de pago. A finales de 2025, la utilización de billetes cayó un 43%, alcanzando el nivel más bajo en 5 años, con sólo 6.752,5 millones de unidades en diciembre pasado. Tras esta situación, el gremio de bancarios denunció la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del organismo. Además, protestaron que 32 trabajadores recibieron intimidaciones y amenazas. Cabe destacar que de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades del órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales, según Sergio Palazzo.