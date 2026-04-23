Los bancos en Argentina avanzan con nuevas actualizaciones en los costos de mantenimiento de cuentas y paquetes de servicios, en un contexto donde las comisiones se revisan de forma periódica y pueden variar según el tipo de cliente y el nivel del producto contratado. Las diferencias entre cuentas estándar, premium y black se amplían, con valores que en algunos casos superan los $ 90.000 mensuales en los segmentos más altos. Uno de los casos más recientes es el de Banco Santander Argentina, que aplicó nuevas comisiones para sus paquetes. Entre los valores informados se destacan: El ajuste más alto se concentra en los paquetes premium y black, que son los que incluyen mayor cantidad de servicios financieros y beneficios asociados. Además, el banco modificó su esquema de programas, con la unificación de beneficios como WOMEN dentro de SORPRESA SANTANDER. Más allá de Santander, otros bancos del sistema también presentan costos elevados en sus paquetes de servicios, especialmente en los segmentos premium. De acuerdo con valores de referencia del sistema financiero argentino: Estos valores varían según promociones, bonificaciones por sueldo y condiciones comerciales vigentes en cada entidad, por eso no hay un valor exacto de cada categoría. En el sector bancario, los aumentos en comisiones forman parte de una dinámica recurrente. En muchos casos, los ajustes se aplican de manera semestral o anual, dependiendo de la política de cada entidad y del contexto inflacionario. Esto genera un escenario en el que el costo de mantener una cuenta bancaria puede cambiar significativamente en pocos meses, especialmente en los segmentos premium y black, donde se concentran la mayor cantidad de servicios y beneficios adicionales. Las cuentas premium y black suelen incorporar tarjetas de crédito, seguros, atención preferencial, límites de compra más altos y beneficios en consumos y acumulación de millas. Ese paquete de servicios es el que explica la diferencia de precios frente a las cuentas básicas, que en algunos casos pueden estar bonificadas bajo ciertas condiciones como acreditación de sueldo o uso mensual mínimo.