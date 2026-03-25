La Ciudad de Buenos Aires avanzó con un nuevo proyecto de movilidad y transporte público que une el sur y el norte porteño. A partir de 2026, comenzó a operar el Trambus T1, un sistema de transporte público 100% eléctrico que conectará barrios clave sin necesidad de atravesar el microcentro. Este nuevo ramal será el primero de una red de autobuses eléctricos que circularán por carriles exclusivos, para brindar más accesibilidad y reducir los tiempos de viaje. En esta primera instancia, el recorrido permitirá unir Nueva Pompeya con Aeroparque y la Costanera Norte de manera directa. El principal objetivo del Trambus es acortar los tiempos de traslado y evitar trasbordos innecesarios. Hoy, muchos recorridos entre el sur y el norte de la Ciudad superan los 90 minutos. Con este nuevo sistema, el trayecto podría reducirse a menos de una hora, gracias a paradas espaciadas cada 500 metros y a una circulación más fluida. En horarios pico, las unidades tendrán una frecuencia estimada de cuatro minutos, lo que permitirá absorber una gran demanda de pasajeros y mejorar la regularidad del servicio. Además, el Trambus permitirá una conexión directa con las líneas A, B, D, E y H del Subte, los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y los corredores de Metrobús del Sur y Juan B. Justo. El recorrido atravesará ocho barrios porteños: De esta manera, el Trambus evitará el congestionado centro porteño y ofrecerá una alternativa directa para miles de pasajeros diarios. El proyecto también contempla la construcción de más de 70 paradas a lo largo del recorrido. En al menos 11 estaciones, habrá espacios para guardar bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos, integrando el transporte público con nuevas formas de movilidad urbana.