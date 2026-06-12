Este viernes, 12 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8265 (El Cazador).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 12 de junio

1° 8265 11° 6202 2° 0641 12° 3305 3° 6837 13° 4589 4° 0633 14° 1094 5° 3482 15° 7929 6° 0784 16° 8951 7° 9734 17° 6276 8° 5864 18° 6519 9° 1573 19° 4466 10° 9866 20° 6207

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador suele representar instinto, foco y la búsqueda implacable de un objetivo. Puede indicar determinación, estrategia y el deseo de tomar control.

Si te persigue, sugiere estrés, culpas o miedos que evitas afrontar; si tú eres el cazador, refleja ambición y la necesidad de canalizarla con ética. El contexto del sueño define si es una alerta o un impulso positivo.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.