El Banco Central volvió este martes a comprar dólares. Se alzó con u$s 235 millones y ya acumula compras por u$s 6382 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 45.779 millones, aumentando u$s 32 millones con respecto al lunes. En lo que va de abril, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras por u$s 2001 millones, convirtiéndose en el mes en el que embolsó la cifra más alta en lo que va del año. En marzo, en tanto, había adquirido u$s 1671 millones. En febrero se alzó con U$s 1555 millones y en enero apenas con u$s 1158 millones. Según PPI, el aumento en el ritmo de compras está dado por la cosecha gruesa, pero también por la liquidación de Obligaciones Negociables. El BCRA divulgó un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, donde informa que aún queda u$s 3200 millones de deuda corporativa por liquidar.