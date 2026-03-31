Revolut recibió la Autorización de Organización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, con lo que avanzó en su proceso para operar como banco completamente digital en ese país, en medio de su estrategia de expansión en América Latina, donde México ya le otorgó licencia bancaria. La fintech global explicó que este permiso regulatorio le permitirá constituirse formalmente como entidad bancaria en Perú, lo que representa la primera etapa del proceso antes de someterse a la visita de comprobación regulatoria necesaria para obtener la Autorización de Funcionamiento y lanzar sus operaciones. La empresa señaló que la autorización marca un paso clave dentro de su plan para ofrecer un ecosistema financiero digital en el mercado peruano, donde busca introducir servicios bancarios enfocados en mayor transparencia y control sobre las finanzas personales. “Obtener la Licencia de Organización es una muestra del entorno regulatorio eficiente en el Perú y del compromiso de nuestro equipo con los más altos estándares de cumplimiento”, afirmó Julien Labrot, CEO de Revolut Perú. El directivo agregó que la compañía continuará fortaleciendo su equipo local e infraestructura tecnológica mientras avanza hacia su operación completa. Con este avance, Perú se sumó a Brasil, México, Colombia y Argentina como uno de los mercados estratégicos dentro de la expansión de Revolut en América Latina, región que se ha convertido en una prioridad para la compañía en su objetivo global de alcanzar presencia en 100 mercados. Fundada en 2015 en Reino Unido por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, Revolut se ha consolidado como una de las fintech más grandes del mundo y actualmente cuenta con más de 70 millones de clientes. La compañía comenzó con una tarjeta multidivisa que permite realizar pagos en diferentes países sin costos adicionales por tipo de cambio y posteriormente amplió su oferta hacia servicios bancarios digitales, inversiones y pagos internacionales. En México, la fintech también avanzó en su estrategia de expansión tras obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como institución bancaria en el país. Con este permiso, Revolut podrá ofrecer servicios financieros bajo el mismo marco regulatorio que los bancos tradicionales, mientras que los depósitos de los usuarios estarán respaldados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por hasta MXN$ 3.4 millones por cliente. “Este hito completa la trayectoria de Revolut para convertirse en el primer banco digital independiente en solicitar directamente y completar con éxito el proceso completo de licencia y aprobación desde cero en el país”, señaló la empresa en un comunicado. La compañía agregó que ahora se prepara para lanzar su producto en México a los usuarios que se registraron previamente en su lista de espera. La entrada de Revolut ocurre en un contexto en el que el mercado de los llamados neobancos continúa creciendo en México. Uno de sus principales competidores, Nubank, obtuvo en 2025 la autorización para operar como banco tras haber iniciado en el país como sociedad financiera popular. Actualmente, Nubank cuenta con alrededor de 12 millones de clientes en México, mientras que otras plataformas financieras como Mercado Libre también buscan obtener una licencia bancaria para ampliar sus servicios financieros. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inclusión financiera en México se ubica en alrededor de 76%, lo que todavía deja espacio para ampliar el acceso a servicios financieros, particularmente a través de plataformas digitales.