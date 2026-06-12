Este viernes, 12 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.2166 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.18%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 1.50% y en el último año acumula un descenso del 7.64%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó alzas y bajas al inicio y luego acumuló cinco caídas seguidas, concluyendo el período a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido de 9.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 7.63%.

Hoy, la cotización del dólar muestra una tendencia a la baja, ya que en los últimos cinco días se ha observado un dato de -1 negativo. Esto indica que el valor de la moneda ha disminuido de manera consistente en este período.

Comparando con los días anteriores, la disminución del dólar sugiere una posible mayor oferta en el mercado o una reducción en la demanda por parte de los compradores. Este comportamiento puede impactar en la economía local y en las decisiones de los inversores.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.