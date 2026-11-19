El artículo 10 de la Ley 29/1994 regula los plazos de preaviso y las prórrogas del contrato de vivienda habitual. Imagen ilustrativa.

La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos establece cuándo puede el propietario no renovar el contrato de alquiler y con cuánta antelación debe avisar al inquilino. En los arrendamientos de vivienda habitual, la normativa española reconoce un período mínimo de duración y regula los plazos que deben respetar ambas partes para comunicar su voluntad de finalizar el acuerdo.

Como regla general, los contratos tienen una duración mínima de cinco años cuando el propietario es una persona física y de siete años cuando es una persona jurídica. Una vez transcurrido ese período, el dueño puede evitar la prórroga automática si comunica su decisión dentro del plazo establecido. Sin embargo, existen excepciones y prórrogas extraordinarias que pueden permitir al inquilino permanecer en la vivienda durante más tiempo.

Cuántos años debe durar el contrato de alquiler antes de que el propietario pueda no renovarlo

El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, si el contrato de vivienda habitual se firma por un período inferior a cinco años -o siete años cuando el arrendador es una empresa o persona jurídica-, se prorroga obligatoriamente por anualidades hasta alcanzar ese mínimo legal. Esta obligación no depende de que el contrato inicial tenga una duración de un año o de menos tiempo.

Por lo tanto, durante ese período el propietario no puede poner fin al alquiler simplemente porque haya llegado la fecha de vencimiento que figura en el documento. La normativa protege la continuidad del inquilino, salvo que concurra alguna de las causas previstas legalmente.

Una de las excepciones aparece en el artículo 9.3. Cuando el arrendador es una persona física, puede recuperar la vivienda una vez transcurrido el primer año si necesita destinarla a residencia permanente para sí mismo, para un familiar de primer grado de consanguinidad o adopción, o para su cónyuge en determinados supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para ejercer este derecho, la necesidad debe haberse hecho constar expresamente en el contrato al momento de firmarlo. Además, el propietario debe comunicar la causa al inquilino con al menos dos meses de antelación a la fecha en que necesite ocupar el inmueble.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece una duración mínima de cinco años para los contratos cuando el propietario es una persona física y de siete cuando es una empresa. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Con cuánta antelación debe avisar el propietario para finalizar el alquiler

Una vez cumplidos los cinco años de contrato -o los siete años si el propietario es una persona jurídica-, entra en juego el artículo 10 de la LAU, que regula la prórroga del arrendamiento. Si el dueño quiere evitar que el contrato continúe, debe comunicar al inquilino su voluntad de no renovarlo con al menos cuatro meses de antelación a la fecha de vencimiento.

El inquilino, por su parte, debe avisar con un mínimo de dos meses si no desea continuar con el alquiler. Si ninguna de las partes comunica su decisión dentro de esos plazos, el contrato se prorroga obligatoriamente por anualidades hasta un máximo de tres años más. Durante esas prórrogas, el arrendatario puede comunicar que no quiere renovar al finalizar cualquiera de las anualidades, con un mes de antelación.

El vencimiento del contrato no siempre implica que el inquilino deba abandonar inmediatamente el inmueble. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Plazos que establece la normativa

Propietario: debe avisar con al menos cuatro meses de antelación para evitar la prórroga una vez alcanzada la duración mínima legal.

Inquilino: debe comunicar su voluntad de no renovar con al menos dos meses de antelación al vencimiento del contrato o de la prórroga correspondiente.

Durante las prórrogas anuales: el inquilino puede comunicar que no continuará con un mes de antelación a la finalización de cada anualidad.

Qué prórrogas extraordinarias puede solicitar el inquilino antes de abandonar la vivienda

La Ley de Arrendamientos Urbanos también contempla situaciones en las que el contrato puede prolongarse incluso después de haber alcanzado su duración mínima y el período de prórroga tácita. El artículo 10 regula dos supuestos extraordinarios que dependen de las circunstancias del inquilino y de la ubicación del inmueble.

Por un lado, cuando el arrendatario acredita una situación de vulnerabilidad social y económica mediante un informe o certificado de los servicios sociales emitido durante el último año, puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año. Esta extensión debe ser aceptada obligatoriamente por el propietario cuando sea un gran tenedor, salvo que las partes hayan firmado un nuevo contrato.

Por otro lado, si la vivienda está situada en una zona de mercado residencial tensionado y la declaración se encuentra vigente, el inquilino puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta tres años, por anualidades.

En este supuesto, el propietario debe aceptarla, salvo que exista un acuerdo distinto, se haya firmado un nuevo contrato con los límites de renta aplicables o concurra la excepción legal relacionada con la necesidad de recuperar la vivienda prevista en el artículo 9.3.

Además, el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado en octubre de 2026, incorporó una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual. La medida se aplica a los contratos que estaban vigentes cuando entró en vigor la norma y cuyo período de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028, así como a aquellos en los que termine una de las prórrogas tácitas o el período de tácita reconducción previsto en el Código Civil.

De esta manera, el vencimiento del contrato no siempre implica que el inquilino deba abandonar inmediatamente el inmueble. Para determinar si puede permanecer en la vivienda, es necesario comprobar la duración del alquiler, los avisos enviados por las partes y si se cumplen las condiciones para solicitar alguna de las prórrogas extraordinarias.