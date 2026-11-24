Un oficial de policía retiene una licencia de conducir y porta esposas.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas sanciones para quienes incumplan las normas de circulación, entre ellas la posibilidad de aplicar penas de arresto en determinadas circunstancias.

Una de las causas contempladas es conducir un automotor sin la habilitación correspondiente, una infracción que puede derivar en una privación de la libertad de hasta 30 días y alcanzar los 60 días en situaciones de reincidencia o concurso de faltas.

Cuándo pueden arrestar a un conductor por manejar sin habilitación

El artículo 86 de la Ley 24.449 determina que el arresto procede únicamente ante una serie de infracciones específicas. Entre ellas, el inciso b establece expresamente la posibilidad de aplicar esta sanción a quienes conduzcan un automotor sin habilitación .

Un conductor le entra la licencia de conducir a un oficial de tránsito. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La normativa también contempla el arresto para quienes circulen estando inhabilitados o con la habilitación suspendida, una situación diferente de la falta de autorización para conducir. De esta manera, la ley establece que no contar con la habilitación correspondiente puede tener consecuencias que van más allá de una multa económica.

Sin embargo, el arresto no se aplica automáticamente ante cualquier infracción de tránsito, sino que debe encuadrarse en alguno de los supuestos previstos por la legislación.

Qué otras infracciones de tránsito pueden terminar en arresto

Además de conducir sin habilitación, el artículo 86 contempla otros seis motivos por los que puede imponerse esta sanción. Entre ellos se encuentran los siguientes casos.

Conducir bajo los efectos de la intoxicación alcohólica o por estupefacientes.

Manejar con la habilitación suspendida o estando inhabilitado.

Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores en la vía pública.

Ingresar a una encrucijada con el semáforo en rojo a partir de la tercera reincidencia.

Cruzar las vías del tren sin tener el paso expedito.

Intentar fugarse después de haber participado en un accidente.

Cuántos días puede durar el arresto según la Ley de Tránsito

El artículo 87 establece las condiciones para cumplir esta sanción y establece como regla general que el arresto no puede superar los 30 días por falta, aunque el plazo puede extenderse hasta 60 días cuando existe concurso de infracciones o reincidencia.

La legislación también permite que determinadas personas cumplan el arresto en sus domicilios. Este beneficio contempla a los mayores de 65 años, las personas enfermas o con discapacidad cuando el juez lo considere correspondiente, y las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Por otra parte, el juez puede diferir el cumplimiento del arresto cuando el infractor demuestre una necesidad que lo justifique o reemplazarlo por trabajos comunitarios vinculados con la Ley Nacional de Tránsito. No obstante, si no se cumple con esta alternativa, la opción queda revocada y el arresto se hace efectivo.