Un hombre abraza a una mujer durante un funeral.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que, como regla general, los herederos no tienen que utilizar sus propios bienes para pagar las deudas que dejó una persona fallecida.

Sin embargo, existe una situación particular en la que los sucesores pueden perder esa protección legal. Esto ocurre cuando no realizan el inventario de los bienes de la sucesión dentro de los tres meses posteriores al pedido judicial de los acreedores.

Cuándo los herederos deben pagar las deudas de una herencia con sus propios bienes

La legislación argentina contempla excepciones al principio general de responsabilidad limitada de los herederos. Una de ellas se produce cuando los sucesores no cumplen con la obligación de realizar el inventario de los bienes hereditarios dentro del plazo establecido.

Un hombre y una mujer se abrazan en un velorio.

En concreto, si los acreedores del causante les exigen judicialmente que confeccionen el inventario y los herederos no lo realizan dentro de los tres meses posteriores al requerimiento, deberán responder por las deudas de la sucesión con su propio patrimonio.

Esto significa que los acreedores podrían reclamar el pago de las obligaciones pendientes más allá de los bienes y propiedades que recibieron mediante la herencia. Por eso, cumplir con el inventario dentro del plazo legal resulta fundamental para conservar la protección que establece el Código Civil y Comercial .

Qué otras situaciones obligan a los herederos a responder por las deudas del fallecido

El incumplimiento del inventario no es la única circunstancia que puede hacer que los herederos deban afrontar las obligaciones del causante con sus propios bienes. La normativa también contempla otros comportamientos que implican una pérdida de esa protección.

Entre ellos se encuentran los siguientes casos:

Ocultar bienes de la sucesión de manera fraudulenta: cuando un heredero esconde intencionalmente propiedades, dinero u otros activos que forman parte de la herencia.

Aumentar dolosamente las deudas: cuando se incrementa de manera intencional el monto de las obligaciones que debe afrontar la sucesión.

Vender bienes hereditarios: cuando el heredero dispone de propiedades u otros bienes de la sucesión, salvo que el precio obtenido sea conveniente y se incorpore a la herencia.

Qué establece el Código Civil y Comercial sobre las deudas del causante

Como principio general, los herederos no responden con su patrimonio personal por las obligaciones que dejó la persona fallecida. Los acreedores deben cobrar sus créditos utilizando los bienes recibidos en la sucesión y únicamente hasta el límite de su valor.

Sin embargo, las excepciones previstas por la legislación buscan evitar que los sucesores perjudiquen a los acreedores mediante el ocultamiento de activos, la manipulación de las deudas o el incumplimiento de las obligaciones vinculadas con la administración de la herencia.