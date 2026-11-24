La normativa establece dimensiones mínimas para los espacios destinados a colocar las chapas patentes delanteras y traseras.

Los conductores que circulan por las calles y rutas de Argentina deben prestar atención a un requisito técnico que establece el Decreto 779/95 para los vehículos.

La reglamentación determina que los autos deben contar con espacios específicos para colocar las patentes, tanto en la parte delantera como en la trasera, con dimensiones mínimas de 40 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto.

La disposición está contemplada en el Anexo 1, artículo 33, inciso e), punto 5, y establece que los lugares destinados a fijar las placas deben respetar determinadas medidas y condiciones de instalación.

A su vez, el régimen sancionatorio contempla multas para quienes circulen con las chapas de dominio colocadas en lugares no reglamentarios.

¿Qué establece el Decreto 779/95 sobre las medidas de los espacios para patentes?

El punto 5 del inciso e) del artículo 33 del Anexo 1 del Decreto 779/95 determina que los vehículos deben tener una zona apropiada para fijar las placas de identificación de dominio en sus partes delantera y trasera.

Según el texto oficial, las dimensiones mínimas obligatorias son:

Ancho: 400 milímetros (40 centímetros).

Altura: 130 milímetros (13 centímetros).

A su vez, la normativa establece que la distancia entre los centros de los agujeros o ranuras destinados a fijar las placas debe estar comprendida entre 160 y 195 milímetros.

Otro de los requisitos es que las chapas estén confeccionadas en metal no oxidable. La cantidad de caracteres alfanuméricos, el color y las demás características técnicas deben ajustarse a las disposiciones de la autoridad competente.

¿De cuánto es la multa por circular con la patente en un lugar no reglamentario?

Fuente: Archivo

El artículo 28 del Anexo 2 del Decreto 779/95 establece las sanciones para quienes circulen sin las placas de identificación de dominio, utilicen otras que no sean las correspondientes, las tengan colocadas en lugares no reglamentarios, ilegibles o con aditamentos no permitidos.

Para estas infracciones, la reglamentación contempla:

Multas de 50 a 100 unidades fijas (UF).

Descuento de 2 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

La disposición reglamenta el artículo 40, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige que los vehículos circulen con sus placas de identificación de dominio colocadas de acuerdo con las condiciones establecidas.

El monto final de la multa en pesos dependerá del valor de la unidad fija que corresponda a la jurisdicción donde se constate la infracción.

¿Qué sucede si el espacio destinado a la patente mide menos de 40 centímetros?

La reglamentación establece que los espacios para colocar las placas deben respetar las dimensiones mínimas de 40 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto. Por lo tanto, los vehículos deben contar con una zona que permita instalar correctamente las chapas de identificación de dominio.

Para aplicar la sanción o multa prevista en el artículo 28 del Anexo 2, la autoridad debe constatar que existe alguna de las conductas contempladas, como circular con la patente colocada en un lugar no reglamentario.

En consecuencia, si las dimensiones del espacio impiden instalar la placa en la ubicación correspondiente o afectan su correcta colocación, la situación podría dar lugar a una infracción.

¿Qué deben revisar los conductores para evitar multas por las patentes?

Para evitar sanciones durante los controles de tránsito, los conductores deben comprobar que las chapas de identificación de dominio estén instaladas correctamente y respeten las condiciones reglamentarias.

Entre los principales aspectos que deben tener en cuenta se encuentran:

Ubicación: las patentes deben estar colocadas en los lugares reglamentarios del vehículo.

Legibilidad: los números y las letras deben poder identificarse claramente.

Fijación: las placas deben estar sujetas correctamente y respetar las condiciones técnicas establecidas.

Características: deben conservar el diseño y los materiales oficiales, sin modificaciones ni aditamentos que dificulten su identificación.

La normativa busca garantizar que todos los vehículos puedan ser identificados correctamente durante los controles de tránsito y mediante los sistemas de fiscalización electrónica.