El Banco de España reconoce el derecho de los herederos a consultar los saldos y movimientos de las cuentas. Imagen ilustrativa.

Cuando fallece una persona, el dinero que tenía depositado en una cuenta bancaria pasa a formar parte de su herencia. Para recuperarlo, los familiares deben acreditar su condición de herederos, realizar los trámites de aceptación y adjudicación de los bienes y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

La Ley de Sucesiones y las normas bancarias establecen una serie de requisitos que deben cumplir los beneficiarios antes de disponer de esos fondos. El Banco de España explica que las entidades financieras pueden exigir documentación que demuestre quién tiene derecho a recibir el dinero y que se ha pagado el impuesto o se está exento de hacerlo.

Qué documentos necesitan los herederos para acceder al dinero de una cuenta bancaria

El primer paso es acreditar ante la entidad financiera que se tiene derecho a heredar los fondos del fallecido. Para ello, los bancos suelen solicitar una serie de documentos que permitan comprobar quiénes son los beneficiarios y cuál es el reparto de los bienes.

Según el Banco de España, la documentación habitual incluye:

Certificado de defunción: acredita el fallecimiento del titular de la cuenta.

Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad: permite comprobar si la persona otorgó testamento y cuál fue el último.

Copia autorizada del testamento: identifica a los herederos designados por el fallecido. Si no existe testamento, debe presentarse la declaración de herederos abintestato.

Documento de aceptación, partición y adjudicación de la herencia: acredita qué bienes recibe cada beneficiario y qué parte del saldo bancario le corresponde.

Justificante del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o de su exención: permite demostrar que se han cumplido las obligaciones fiscales.

Una vez presentada la documentación, la entidad bancaria debe tramitar el expediente de testamentaría y comprobar que los solicitantes tienen derecho a recibir los fondos. El banco puede solicitar información adicional si el reparto del dinero de las cuentas no aparece expresamente en el documento de adjudicación.

Los herederos deben acreditar su condición ante el banco para acceder a los fondos del fallecido. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo averiguar si el familiar fallecido tenía cuentas bancarias y cuánto dinero había

Antes de retirar los fondos, los herederos necesitan conocer en qué entidades tenía cuentas el fallecido y cuál era su saldo disponible. Para ello, pueden dirigirse a los bancos de los que tengan conocimiento y acreditar su condición de beneficiarios.

El Banco de España explica que los herederos tienen derecho a solicitar el certificado de posiciones del titular fallecido, que recoge los productos contratados y sus saldos a la fecha de la defunción. También pueden pedir información sobre los movimientos posteriores al fallecimiento y los realizados durante aproximadamente el año anterior, siempre que la solicitud sea razonable y esté justificada.

Si los familiares desconocen en qué bancos tenía dinero el fallecido, pueden dirigirse a la Administración tributaria para solicitar información sobre los rendimientos financieros que le hubieran sido imputados. Esto permite identificar las entidades que comunicaron esos datos a Hacienda.

Los herederos deben presentar la documentación que justifique el reparto de los fondos para recibir el dinero. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cuándo puede el banco entregar el dinero de la cuenta heredada

La entidad financiera no puede entregar los fondos únicamente porque un familiar presente el certificado de defunción. Antes debe comprobar quién tiene derecho a recibirlos y verificar que se ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El artículo 8 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece la responsabilidad subsidiaria de los intermediarios financieros en determinadas entregas de bienes y fondos de una herencia. Por este motivo, los bancos deben exigir el justificante del pago del impuesto o acreditar que existe una exención antes de entregar el dinero a los herederos.

El Banco de España señala que, una vez finalizada la tramitación de la herencia y acreditados los requisitos fiscales, la entidad puede adjudicar los saldos a quienes tengan derecho a ellos.

Además, los herederos deben tener en cuenta que el procedimiento puede variar si la cuenta tenía más de un titular. En las cuentas compartidas, hay que comprobar si el régimen de disposición era solidario (cualquiera de los titulares podía operar por su cuenta) o mancomunado (se necesitaba la autorización conjunta). En las cuentas solidarias, el cotitular superviviente puede seguir disponiendo del saldo, salvo que el contrato establezca otra cosa.

Por último, el banco no puede obligar a los herederos a abrir una cuenta nueva para recibir el dinero. Según el Banco de España, la entidad debe ofrecer un medio gratuito para entregar los fondos, aunque puede cobrar comisiones si los beneficiarios eligen servicios adicionales, como una transferencia o la emisión de un cheque bancario.