En España, los hijos tienen derecho a una parte de la herencia de sus padres, incluso cuando estos hayan otorgado testamento para beneficiar a otras personas. Esta porción está protegida por la ley y se conoce como legítima. Sin embargo, el porcentaje que corresponde a los descendientes y la parte que puede repartirse libremente dependen de la legislación civil aplicable en cada caso.

En los territorios donde rige el derecho civil común, el Código Civil reserva dos tercios de la herencia para los hijos y demás descendientes: uno corresponde a la legítima estricta y el otro puede utilizarse para mejorar la parte de uno o varios de ellos. El tercio restante es de libre disposición, por lo que puede dejarse a otras personas. Además, la normativa reconoce determinados derechos al cónyuge viudo.

Qué parte de la herencia corresponde por ley a los hijos

El artículo 806 del Código Civil define la legítima como la parte de los bienes de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos. El artículo 807 incluye expresamente a los hijos y descendientes entre los herederos forzosos de sus padres y ascendientes.

En el derecho civil común, el artículo 808 establece que la legítima de los hijos y descendientes equivale a dos tercios del haber hereditario. Esta proporción se divide en dos partes:

El tercio de legítima estricta: se reparte entre los hijos por partes iguales, con las reglas de representación que correspondan cuando alguno haya fallecido antes que el testador.

El tercio de mejora: permite al progenitor favorecer a uno o varios de sus hijos o descendientes. No tiene que distribuirse necesariamente por igual entre todos.

Por tanto, un padre o una madre puede beneficiar más a uno de sus hijos mediante el tercio de mejora, pero no puede utilizar libremente esa parte para favorecer a una persona ajena a sus descendientes.

En el derecho civil común, el artículo 808 establece que la legítima de los hijos y descendientes equivale a dos tercios del haber hereditario. Shutterstock

Qué parte de la herencia puede dejarse a otras personas

El tercio restante es la parte de libre disposición. El testador puede destinarlo a cualquier persona, aunque no tenga parentesco con él, mediante testamento. Esto permite, por ejemplo, dejar esos bienes a la pareja, a un amigo, a otro familiar o a una entidad.

Sin embargo, esa libertad tiene límites: las disposiciones testamentarias deben respetar las legítimas de los herederos forzosos. El artículo 813 del Código Civil establece que el testador no puede privarlos de esa porción, salvo en los supuestos expresamente previstos por la ley.

También hay que tener en cuenta los derechos del cónyuge viudo. Cuando concurre a la herencia con hijos o descendientes, el artículo 834 del Código Civil le reconoce el usufructo del tercio destinado a mejora. Esto significa que tiene derecho a disfrutar de los bienes correspondientes a esa parte, aunque no necesariamente a recibir su propiedad.

Las normas sucesorias varían según la legislación civil aplicable en cada territorio. Shutterstock

Qué parte de la herencia corresponde a los hijos en cada comunidad autónoma

La distribución de dos tercios para los hijos y uno de libre disposición se aplica al derecho civil común, pero no es una regla idéntica para todo el territorio español. Antes de determinar qué porcentaje corresponde a los hijos y cuánto puede dejarse a otras personas, es necesario comprobar qué legislación sucesoria resulta aplicable al fallecido. La vecindad civil del causante es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para establecerlo.

En ese sentido, además del derecho civil común, seis comunidades autónomas cuentan con normas sucesorias propias que establecen porcentajes y criterios diferentes para distribuir los bienes entre los descendientes.

Cataluña

Por ejemplo, en Cataluña, el artículo 451-5 de su Código civil fija la legítima en una cuarta parte de la base hereditaria, que se distribuye entre los legitimarios.

Galicia

En Galicia, el artículo 243 de la Ley de derecho civil gallega también establece que la legítima de los descendientes equivale a una cuarta parte del valor del haber hereditario líquido.

Aragón

El artículo 486 del Código del Derecho Foral de Aragón establece que la legítima equivale a la mitad del caudal hereditario. Sin embargo, tiene carácter colectivo: el testador puede atribuirla a todos o solo a algunos de sus descendientes, sin necesidad de repartirla por partes iguales.

Navarra

En Navarra, la Compilación del Derecho Civil Foral establece una legítima formal y simbólica, sin contenido económico exigible. Por eso, el testador dispone de una amplia libertad para repartir sus bienes entre las personas que elija, aunque debe cumplir las formalidades previstas por la legislación.

País Vasco

La Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, establece en su artículo 47 que la legítima de los hijos y descendientes equivale a un tercio del caudal hereditario. Además, el testador puede elegir a uno o varios descendientes para recibir esa porción y apartar a los demás, conforme al artículo 48.

Islas Baleares

La Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares establece que la legítima de los descendientes equivale a un tercio de la herencia cuando hay cuatro o menos hijos y a la mitad cuando hay más de cuatro. La normativa contempla particularidades territoriales y reglas específicas para determinar el reparto.