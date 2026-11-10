El pronóstico oficial anticipa condiciones climáticas adversas en distintas zonas de la provincia, con altas probabilidades de que las ráfagas superen los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que podrían azotar a varias localidades de Santa Cruz durante el martes 10 de noviembre.

El pronóstico oficial anticipa condiciones climáticas adversas en distintas zonas de la provincia, con altas probabilidades de que las ráfagas superen los 90 km/h.

A este escenario, se le suman precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores de la cordillera, por lo que las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar estragos.

Alerta amarilla por viento en Santa Cruz: qué zonas serán afectadas este martes 10 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias correspondiente al martes 10 de noviembre de 2026, generado a las 6:20, algunas regiones de Santa Cruz tendrán condiciones de viento intenso durante el transcurso de toda la jornada. Particularmente, entre las zonas alcanzadas se encuentran:

Cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino.

Cordillera de Lago Buenos Aires y cordillera de Río Chico.

De acuerdo al pronóstico que mantiene actualizado el SMN, se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Este nivel de intensidad podría provocar complicaciones y afectar las actividades cotidianas, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos.

El SMN mantiene actualizada la alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz durante el martes 10 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

¿Dónde llueve este martes 10 de noviembre en Santa Cruz?

Además del viento, el pronóstico contempla una alerta amarilla por lluvias para la cordillera de Güer Aike y la cordillera de Lago Argentino. Las precipitaciones serán de variada intensidad según el sector y las condiciones de altura.

El informe meteorológico que mantiene actualizado el SMN advierte por valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En las zonas de mayor elevación, las precipitaciones podrían alcanzar valores de entre 40 y 50 mm. Además, no se descarta que se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada, por lo que las condiciones de inestabilidad podrían complicar la circulación durante el transcurso de la jornada.

¿Qué hacer ante las ráfagas de viento de más de 90 km/h?

Frente a la posibilidad de ráfagas que superen los 90 km/h, el organismo meteorológico recomienda tomar medidas preventivas para reducir los riesgos. Una de las principales indicaciones es evitar salir de las casas mientras se registren estos fenómenos.

El resto de las recomendaciones oficiales contempla: