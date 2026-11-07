El Código Civil y Comercial de la Nación establece diferentes condiciones para determinar cómo se distribuye una herencia cuando una persona fallece y deja un cónyuge. Aunque el matrimonio otorga derechos sucesorios, existe una excepción contemplada por la Ley de Sucesiones que puede dejar al esposo o esposa sin participación en los bienes del fallecido.

Se trata del matrimonio in extremis, una figura que se aplica cuando una persona muere dentro de los 30 días posteriores a casarse y se cumplen determinados requisitos.

Ley de Sucesiones: cuándo el cónyuge puede quedarse sin herencia

El matrimonio in extremis se configura cuando una persona fallece dentro de los 30 días posteriores a la celebración del casamiento como consecuencia de una enfermedad que ya tenía al momento de contraer matrimonio y que era conocida por el otro integrante de la pareja.

Una mujer vestida de luto llorando en el cementerio. eugene barmin

En estas circunstancias, el cónyuge sobreviviente pierde sus derechos hereditarios y no puede reclamar una parte de los bienes que pertenecían al fallecido.

Sin embargo, el Código Civil y Comercial contempla una excepción importante. Si los integrantes de la pareja ya convivían antes de casarse, el sobreviviente conserva sus derechos sucesorios y no se aplica esta exclusión.

Por lo tanto, no alcanza únicamente con que el fallecimiento ocurra durante el primer mes de matrimonio. También deben cumplirse las condiciones vinculadas con la enfermedad preexistente y el conocimiento que tenía el otro cónyuge.

Cuánto hereda el cónyuge según la Ley de Sucesiones

Fuera de la excepción del matrimonio in extremis, el Código Civil y Comercial establece distintas proporciones para el cónyuge sobreviviente, según qué familiares concurran a la sucesión.

Las reglas de distribución son las siguientes:

Si hay hijos o descendientes: el cónyuge recibe una parte equivalente a la de un hijo en los bienes propios del fallecido. Sin embargo, no participa como heredero en la mitad de los bienes gananciales que pertenecía al fallecido, porque conserva su propia mitad de la sociedad conyugal.

Si heredan los padres u otros ascendientes: al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia.

Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge sobreviviente recibe la totalidad de la herencia.

Estas disposiciones determinan cuánto le corresponde al esposo o esposa cuando existen otros familiares con derecho a heredar.

Qué pasa con los bienes del fallecido si el cónyuge no hereda

Cuando se configura un matrimonio in extremis y se cumplen los requisitos legales, el cónyuge sobreviviente queda excluido de la sucesión. En consecuencia, no recibe bienes por su condición de esposo o esposa.

La distribución del patrimonio deberá realizarse entre los demás herederos que tengan derecho a participar, de acuerdo con el orden sucesorio establecido por el Código Civil y Comercial.