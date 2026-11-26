Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que estacionen en zonas urbanas que afecten la fluidez del tránsito, si además tienen 16 puntos por infracciones.

Estacionar en zonas urbanas que afecten la fluidez del tránsito es una infracción, según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El artículo 94 fija una multa de 100 Unidades Fijas (UF) a 300 y la quita de 4 puntos de la licencia de conducir en el sistema scoring.

En este marco, si además el conductor ya perdió 16 puntos, esa sanción lo deja sin puntos y puede derivar en la inhabilitación.

Qué dice el artículo 94 sobre estacionar

La norma sanciona a quien estacione, en zona urbana, “donde se puede afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización”.

La sanción tiene dos componentes:

Multa : 100 U.F. a 300 U.F.

Puntos: quita de 4 puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Con la licencia se otorgan 20 puntos y si se pierden todos puntos por reiteradas infracciones, la inhabilitación es de 60 días la primera vez, 120 días la segunda y 180 días la tercera. No obstante, los puntos se descuentan cuando la sanción queda firme.

Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que estacionen en zonas urbanas que afecten la fluidez del tránsito, si además tienen 16 puntos por infracciones. Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

En el caso de que el conductor ya tenga 16 puntos descontados en infracciones y sea sancionado por circular sin seguro, quedará inhabilitado.

En cuanto al valor de la UF no es igual en todo el país, ya que cada jurisdicción lo fija dentro de los límites de la ley. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el valor se actualiza.

Por qué es importante respetar el artículo 94

Respetar el artículo 94 de la Ley de Tránsito es importante porque busca evitar situaciones que aumentan el riesgo de siniestros viales y entorpecen la circulación.

Si un vehículo estaciona en un lugar donde afecta la seguridad, la visibilidad o la fluidez del tránsito, puede generar problemas como:

Reducir la visibilidad de conductores, ciclistas y peatones. Por ejemplo, un auto estacionado cerca de una esquina puede impedir ver a quienes cruzan o a los vehículos que se aproximan.

Ocultar señales de tránsito , semáforos o carteles reglamentarios, haciendo que otros usuarios de la vía no reciban información necesaria para conducir de manera segura.

Obstaculizar el paso , obligando a los vehículos a realizar maniobras bruscas, cambiar de carril o disminuir rápidamente la velocidad.

Dificultar la circulación de vehículos de emergencia , como ambulancias, bomberos o patrulleros.

Aumentar el riesgo de atropellos y choques, especialmente en zonas de alta circulación de peatones, escuelas, hospitales o intersecciones.

En conclusión, estacionar correctamente contribuye a que todos los usuarios de la vía puedan ver y ser vistos, interpretar de manera adecuada la señalización y circular de manera ordenada y segura.