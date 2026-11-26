En medio del debate en la City por la dinámica del tipo de cambio, la acumulación de reservas y el rumbo de la actividad económica con un riesgo país en alza, el economista Carlos Melconian trazó un diagnóstico filoso sobre el esquema actual.

Si bien descartó que la Argentina se encamine inexorablemente hacia una crisis cambiaria, advirtió que la falta de confianza y de un régimen monetario sólido está provocando una sangría millonaria de divisas. “No es inexorable la piña, de ninguna manera”, expresó.

Por qué habló, además, de un “despilfarro” de dólares que se produce en la actual gestión, de manera “legal”.

Dólares genuinos vs. el fantasma de 2018

Consultado en Radio Mitre sobre si comparte el diagnóstico de sectores opositores que anticipan una nueva crisis, el expresidente del Banco Nación tomó distancia del catastrofismo. “No es inexorable la piña, de ninguna manera”, afirmó. “Es evitable, pero no le podés seguir pegando de punta para arriba. Porque falta un año, es larguísimo”, aclaró.

Para fundamentar por qué no prevé una ruptura financiera abrupta, Melconian contrastó la actual estructura de ingresos de divisas con la fragilidad que enfrentó la gestión de Mauricio Macri en 2018.

“Primero porque hay dólares genuinos. Y los dólares genuinos están. No es que mañana vas a un banco del exterior, como le pasó a Luis Caputo en enero del 18, que te dijeron: ‘Nene, no hay más plata acá’”, graficó.

En esa línea, remarcó que hoy no existe la vulnerabilidad de los capitales de corto plazo. “O se le plantaron los fondos de inversión que venían acá a timbear con Lebac y se iban y decían: ‘Bueno, ahora quiero los dólares de nuevo’. Eso no está. Eso es una maravilla de genuinidad”, insistió.

Según su análisis, la diferencia radica en el respaldo productivo de los sectores exportadores: “Hay unos dólares fenomenales metidos en Vaca Muerta, campo y demás. Le falta al RIGI, a la minería”. En otro momento histórico, explicó, si el financiamiento dependía de crédito externo o “un pedal de afuera, de carry, de timba y demás, cuando se dan vuelta viene la explosión”. “Acá hay más genuinidad y es aguantable una situación crítica”, evaluó.

El “despilfarro legal” de u$s 100.000 millones y la falta de moneda

Sin embargo, el economista señaló que esa fortaleza en la oferta de divisas tiene una contracara preocupante en la cuenta financiera y cambiaria: la incapacidad de retener esos dólares dentro del sistema local.

“Quien está escuchando entiende rápidamente que es un despilfarro, porque esa gran producción que está generando la Argentina, que genera dólares, no queda en el país. Y no queda en el país legalmente”, sostuvo.

Melconian le puso cifras a ese fenómeno al proyectar el saldo de la gestión entre 2025, 2026 y lo que resta de 2027. “Este gobierno habrá despilfarrado- despilfarrado no es gastado, es despilfarrado legalmente- u$s 100.000 millones que la gente se los llevó al colchón, afuera o al turismo externo, porque no cree en la moneda y no tiene confianza”, explicó.

Aunque aclaró que esa desconfianza arrastra “80 años de historia argentina”, remarcó que los ahorristas tampoco terminan de validar el esquema actual: “Tampoco tiene confianza en lo que hicieron en estos tres años”.

La advertencia de Carlos Melconian.

En ese punto, apuntó directamente contra la indefinición cambiaria del oficialismo tras el giro discursivo desde la campaña de 2023. “Este gobierno plantó la bandera de la dolarización en la campaña y le fue fenómeno, yo lo sufrí en carne propia eso. La gente creía que iba a ganar en dólares lo que estaba ganando y votó a Milei”, recordó. Pero cuestionó: “Nunca tuvo en lo que va de tres años lo que se llama un régimen cambiario y no recuperó una moneda para el país”.

Para el extitular del Banco Nación, esa ausencia frena la remonetización que necesita el mercado interno para salir del estancamiento. “Los países tienen que tener una moneda. Si no recuperás una moneda, monetizás la economía. Mi viejo hubiera dicho ‘que haya plata en la calle’, y eso termina yendo al consumo, a la gente, al empleo... no van a hablar nunca”, advirtió.