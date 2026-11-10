La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de situaciones en las que las autoridades están facultadas para retener preventivamente el registro durante un control.

Entre ellas, figura circular por las rutas y calles de la Argentina con una licencia de conducir que no cumple con los requisitos legales, lo que puede traer consecuencias para los automovilistas.

La normativa contempla distintos escenarios, desde documentos vencidos o adulterados hasta conductores que tienen prohibido manejar por una suspensión o inhabilitación.

En este contexto, también queda establecido qué ocurre con ciertas licencias retenidas y en qué condiciones puede ser devueltas a sus titulares.

¿En qué casos se puede retener la licencia de conducir?

El artículo 72 de la Ley 24.449 regula las medidas de retención preventiva y establece que las autoridades de comprobación o aplicación deben retener las licencias cuando detecten determinadas irregularidades. Además, deben informar inmediatamente a la autoridad encargada de juzgar la infracción.

Por orden de la Ley 24.449 retendrán las licencias de quienes manejen por la Argentina estando suspendidos, inhabilitados, con el registro vencido o adulterado. (Foto: ChatGPT) Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Entre los motivos relacionados directamente con la documentación y la habilitación para conducir, la normativa contempla los siguientes casos:

Registro vencido : cuando la licencia haya superado su fecha de vencimiento.

Licencia adulterada : cuando se compruebe que el documento fue modificado o que existe una violación evidente de los requisitos legales.

Conductor suspendido o inhabilitado : cuando el titular tenga una prohibición vigente para manejar.

Datos desactualizados: cuando la licencia haya caducado por un cambio de datos que no fue denunciado oportunamente.

También se puede retener el registro cuando no se respeten los límites de edad correspondientes o cuando resulte evidente que las condiciones psicofísicas del titular disminuyeron respecto de las exigidas al momento de obtener la habilitación.

Qué establece la ley sobre ciertos conductores con licencias retenidas

El artículo 72 bis contempla un mecanismo específico para determinadas faltas graves enumeradas en el artículo 77 de la misma ley, entre las que figuran:

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas u otras sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas (inciso m).

Exceder los límites de velocidad máxima o mínima permitidos (inciso n).

No respetar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante en rutas, autopistas y semiautopistas (inciso ñ).

Cruzar un semáforo en rojo o no respetar su señalización (inciso o).

Circular con más ocupantes que la capacidad permitida del vehículo (inciso p).

Conducir una motocicleta sin casco reglamentario correctamente colocado y sujetado por alguno de sus ocupantes (inciso s).

Circular a contramano (inciso w).

En esos supuestos, la autoridad puede retener el registro y entregar una Boleta de Citación del Inculpado, que funciona como autorización provisional para conducir.

Ese documento tiene una vigencia máxima de 30 días corridos desde que se emite. Durante ese período, el infractor debe presentarse ante el juez o funcionario correspondiente para pagar voluntariamente la multa o ejercer su derecho de defensa.

La normativa establece que se devolverá la licencia cuando el infractor pague la multa correspondiente o se cumpla con la resolución dictada por el juez o funcionario competente.

Si transcurren 90 días corridos desde la emisión de la Boleta de Citación sin que se presente, la licencia retenida será destruida y la habilitación para conducir caducará.