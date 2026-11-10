El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece una obligación específica para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en la Ciudad de México no solo puede derivar en sanciones de tránsito.

La Ley de Movilidad también establece que las personas infractoras deberán someterse a un tratamiento para combatir las adicciones , como parte de las consecuencias previstas por la legislación.

El artículo 68 de esta normativa contempla diferentes periodos de suspensión de la licencia o permiso para conducir , según la ocasión en que la persona sea sancionada.

Además, establece que el tratamiento de rehabilitación deberá realizarse por cuenta de la persona infractora en una institución especializada pública o privada.

¿Qué conductores deberán someterse a rehabilitación, según la Ley de Movilidad?

La fracción III del artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que, cuando una persona sea sancionada por primera ocasión por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos , se le suspenderá temporalmente la licencia o permiso para conducir por un año.

La disposición contempla tanto la primera sanción como la reincidencia. SEMOVI

Además de esta suspensión, la persona infractora quedará obligada a someterse, a su costa, a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada, ya sea pública o privada.

La disposición aplica en los términos establecidos por el Reglamento de Tránsito.

¿Qué sucede si un conductor reincide en esta infracción?

La legislación también establece consecuencias más severas para quienes vuelvan a ser sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

En este supuesto, la fracción IV del artículo 68 contempla una suspensión de la licencia o permiso para conducir por tres años, cuando la segunda sanción ocurra en un periodo menor a tres años.

Al igual que en la primera ocasión, la persona infractora deberá someterse, por cuenta propia, a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada.

De esta manera, las principales consecuencias previstas en el artículo 68 son:

Primera sanción: suspensión de la licencia o permiso por un año y tratamiento obligatorio de rehabilitación.

Segunda sanción en menos de tres años: suspensión de la licencia o permiso por tres años y tratamiento obligatorio de rehabilitación.

Costo del tratamiento: deberá ser cubierto por la persona infractora.

Lugar de rehabilitación: podrá ser una institución especializada pública o privada.

La disposición forma parte de las medidas previstas por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para sancionar a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Por ello, además de las consecuencias administrativas sobre la licencia, los conductores deberán cumplir con el tratamiento establecido por la legislación.