No existe una multa única en pesos para todo México por esta conducta, la sanción por incumplir esta indicación depende del reglamento de tránsito aplicable en cada entidad o jurisdicción.

La señal de tránsito con dos autos y una línea roja diagonal en México indica prohibido rebasar. Identificada como SR-18 en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras , establece una restricción para adelantar a otros vehículos en determinados puntos de la vía.

Su presencia advierte que las condiciones del camino no permiten realizar esta maniobra de manera segura. Por eso, los conductores deben respetarla y permanecer en su carril, sin invadir el sentido contrario para pasar a otro vehículo.

¿En qué lugares se utiliza la señal de prohibido rebasar?

El Manual de Señalización de México establece que la señal SR-18 se coloca principalmente en caminos de dos carriles donde la distancia de visibilidad para rebasar es limitada, en puentes angostos y cerca de entronques a nivel.

También se complementa con la marca M-1, raya separadora de sentidos de circulación, que delimita los sentidos opuestos de tránsito y puede reforzar la prohibición de realizar adelantamientos.

El pictograma permite identificar el tipo de vehículo al que se aplica la restricción . Por ello, los conductores deben prestar atención tanto al señalamiento vertical como a las marcas sobre el pavimento.

¿Cuál es la multa por ignorar la señal de prohibido rebasar?

La sanción por incumplir esta indicación depende del reglamento de tránsito aplicable en cada entidad o jurisdicción.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, el artículo 8 del Reglamento de Tránsito establece que los conductores deben respetar la señalización vial. Incumplir esta obligación puede sancionarse con:

Multa de 10, 15 o 20 UMA , según el nivel aplicado.

Tres puntos de penalización en la licencia de conducir .

Un punto a la matrícula vehicular cuando la infracción sea captada mediante sistemas tecnológicos.

Además, el artículo 11 del reglamento capitalino contempla sanciones específicas para rebasar por el carril de sentido contrario en condiciones prohibidas, como cuando existe una raya central continua o no hay visibilidad suficiente. En esos casos, la multa es de 20, 25 o 30 UMA y tres puntos a la licencia.

Respetar la señal SR-18 es fundamental para evitar maniobras peligrosas en carreteras y vialidades. Manual de Señalización de México

Cuando aparece este señalamiento, los conductores deben continuar detrás del vehículo que circula adelante y esperar hasta encontrar un tramo donde el rebase esté permitido y pueda realizarse con seguridad.