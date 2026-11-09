Florida contempla una suspensión de seis meses por conducir con 0,08% de alcohol en sangre o más.

En Florida, conducir con un nivel de alcohol en sangre de 0,08% o más puede dar lugar a la suspensión administrativa de la licencia por seis meses.

La sección 322.2615 de los Estatutos de Florida de 2026 regula esta suspensión y el derecho a pedir su revisión. Además, distingue entre los casos en los que se detecta un nivel de alcohol ilegal y aquellos en los que la persona se niega a realizar una prueba legalmente solicitada.

Cuándo corresponde la suspensión de seis meses y cuándo aumenta a un año

Si la persona conduce o tiene el control físico efectivo de un vehículo con el nivel de alcohol señalado, la norma contempla una suspensión de seis meses en el primer caso.

El apartado 8(b) establece que el período aumenta a un año si el permiso de conducir ya había sido suspendido bajo esa sección por manejar con un nivel de alcohol ilegal.

Qué ocurre con la licencia y desde cuándo comienza la suspensión

La sección dispone que el agente retire la licencia y entregue una notificación de suspensión. El período comienza en la fecha de emisión de ese aviso.

Si la persona reúne las condiciones para conservar temporalmente el privilegio de conducir, el agente debe emitir un permiso temporal de diez días. Ese documento vence a la medianoche del décimo día posterior a la fecha de emisión de la notificación.

La norma también contempla el supuesto en el que se haya realizado un análisis de sangre, los resultados deben remitirse al departamento, que determinará si corresponde aplicar la suspensión.

La suspensión puede aumentar a un año si existe un antecedente por conducir con un nivel de alcohol ilegal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto tiempo tiene el conductor para pedir una revisión

El conductor puede solicitar una revisión formal o informal dentro de los diez días posteriores a la emisión del aviso de suspensión.

La revisión informal consiste en examinar los documentos presentados por las autoridades y por la persona afectada, sin exigir la presencia de agentes o testigos. Si se solicita una revisión formal, el departamento debe programar una audiencia dentro de los 30 días de recibir el pedido.

La legislación aclara que solicitar una revisión no suspende por sí mismo la medida. Como resultado del procedimiento, la autoridad puede mantener, modificar o invalidar la suspensión.

Qué cambia si la persona se niega a realizar la prueba

Negarse a una prueba de aliento, sangre u orina solicitada legalmente implica la suspensión de la licencia durante: