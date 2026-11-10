Los fanáticos de Friends volvieron a encontrarse con una de las escenas más recordadas de la comedia, aunque esta vez fuera de la pantalla. David Schwimmer, quien interpretó al recordado Ross Geller, sorprendió con una aparición vinculada a una de las escenas que marcó un antes y un después en la sitcom.

A 25 años de aquel episodio que mantuvo en vilo a los espectadores, el actor recuperó una prenda que se convirtió en una pista fundamental para resolver uno de los grandes misterios de la serie.

David Schwimmer volvió a usar el suéter rojo de Ross en una campaña de Friends

El actor protagonizó un nuevo anuncio de la marca Quince, titulado The Red Sweater (El suéter rojo), en el que vuelve a ponerse el icónico pulóver de cachemir que utilizó su personaje en Friends.

La campaña, de temática navideña, recupera una referencia directa a uno de los capítulos más populares de la serie. En el cortometraje de 60 segundos, Schwimmer dibuja una prenda en su libreta y comienza a buscarla por las calles de Nueva York. Durante el recorrido, descubre que numerosas personas la llevan puesta, incluso un perro, hasta que finalmente encuentra un ejemplar abandonado y decide usarlo.

La propuesta contó no solo con la participación del actor sino también con su intervención en distintas etapas de la producción, desde el guion hasta la edición final.

David Schwimmer recuperó el icónico suéter rojo de la serie Friends para una campaña de ropa. (Foto: Captura de pantalla YouTube) Captura de pantalla YouTube

El episodio de Friends que convirtió al suéter rojo en una pista clave

La referencia remite al capítulo The One with the Red Sweater, correspondiente a la octava temporada de Friends, que se estrenó el 11 de octubre de 2001. La historia comenzaba después de que Rachel revelara que estaba embarazada, aunque todavía no se conocía la identidad del padre.

En ese episodio, Joey les cuenta a Phoebe y Monica que un hombre había estado con Rachel y que había dejado un suéter rojo en su departamento. Las tres sospechan que la prenda pertenece a Tag, el exnovio de Rachel, pero esa hipótesis termina siendo equivocada.

Hacia el final, Ross aparece en el departamento de Monica y reconoce el suéter como suyo, revelando la pista que cambia el rumbo de la historia con él como el nuevo padre del bebé que espera Rachel.

Quince, detrás de la colección inspirada en el suéter rojo

La campaña comprende una edición limitada de prendas de cachemir de la marca Quince. La colección incorpora el color Coulis Red y está confeccionada con cachemir 100% mongol, en una propuesta que recupera el diseño asociado con la serie.

Entre los productos anunciados se encuentran dos modelos de suéter de cuello redondo extragrande: uno para mujer, con un precio de US$ 129,90, y otros para hombre de US$ 69,90. Ambos están disponibles desde el 9 de noviembre en el sitio oficial de la compañía.