Por orden de la Ley 13.927, pueden multar a los conductores que circulen sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires.

Los conductores que circulen por la provincia de Buenos Aires sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente pueden recibir multas, de acuerdo con la Ley 13.927 y su decreto reglamentario 532/09.

La normativa establece que los vehículos que transitan por la vía pública deben contar con una revisión técnica periódica para comprobar que se encuentren en condiciones de seguridad.

La obligación alcanza a los automotores particulares y a los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas.

Según la información oficial del Gobierno bonaerense, circular sin haber realizado la inspección obligatoria constituye una infracción que puede derivar en sanciones económicas.

De cuánto es la multa por circular sin VTV en la provincia de Buenos Aires

La página oficial de la Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires informa que quienes circulen sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria pueden recibir multas de entre 300 y 1.000 unidades fijas (UF).

El valor de cada unidad fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata. La cifra se publica a través del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y se actualiza cada dos meses.

Por lo tanto, el importe final de la sanción depende del valor vigente de la unidad fija al momento de su aplicación y de la graduación que corresponda dentro de la escala prevista.

De cuánto es la multa por circular sin VTV en la provincia de Buenos Aires.

Qué dice la Ley 13.927 sobre la VTV obligatoria

El artículo 16 de la Ley 13.927 establece que todos los vehículos automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados destinados a circular por la vía pública están sujetos a una revisión técnica.

El objetivo es determinar el estado de funcionamiento de las piezas y los sistemas vinculados con la seguridad activa y pasiva, además de controlar la emisión de contaminantes.

A su vez, el Decreto 532/09 reglamenta la normativa provincial y establece las condiciones para realizar las inspecciones y aplicar sanciones a quienes incumplan con la obligación.

De esta manera, tener la VTV vigente forma parte de los requisitos que deben cumplir los conductores para circular legalmente por las calles y rutas bonaerenses.

Cuándo comienza a regir la multa por tener la VTV vencida

De acuerdo con las preguntas frecuentes publicadas en el sitio oficial de la VTV bonaerense, el vehículo comienza a circular en infracción desde el día siguiente al vencimiento indicado en el informe de inspección.

Esto significa que no existe un período de gracia posterior a la fecha establecida en el certificado. Una vez vencida la verificación, el conductor debe realizar el trámite correspondiente para volver a circular dentro de la normativa.

Por eso, se recomienda revisar la fecha de vencimiento y solicitar un turno con anticipación para evitar circular con la documentación fuera de término.

Qué pasa si la VTV es rechazada o queda condicional

Cuando un vehículo no supera la inspección por presentar defectos leves o graves, la planta verificadora puede otorgar un plazo de 60 días corridos para solucionar los problemas detectados.

Según la información oficial del servicio, si el conductor regresa dentro de ese período para realizar una nueva revisión, no deberá pagar nuevamente el trámite.

En cambio, si supera ese plazo, tendrá que abonar la tarifa completa y realizar otra verificación.

Por eso, además de controlar el vencimiento, es importante prestar atención al resultado de la inspección y cumplir con las reparaciones solicitadas antes de volver a circular.