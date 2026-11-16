ANSES continúa con los pagos a jubilados hoy lunes 16 para este grupo: cuánto cobran con aumento y bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con los pagos a los jubilados y pensionados tras la interrupción del fin de semana.

El cronograma comenzó el miércoles 11 y se extenderá hasta el lunes 30, cuando terminen de cobrar los jubilados con haberes superiores a la mínima.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Los jubilados cobran en noviembre con un incremento de 1,93% aplicado conforme a lo que indica la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser de $ 444.158,46. De acuerdo con el cronograma oficial, los depósitos para quienes cobran hasta un haber mínimo se extenderán hasta el 25 de noviembre.

Los pagos se realizarán en función de la terminación del documento, por lo que se aconseja corroborar las fechas asignadas.

ANSES continúa con los pagos a jubilados hoy lunes 16 para este grupo: cuánto cobran con aumento y bono. Shutterstock

Cómo se compone el haber de los jubilados de la mínima

Sumado al haber mínimo que se deposita con aumento de 1,93%, los titulares cobrarán el bono extraordinario de $ 70.000.

De esta manera, los titulares que cobran la mínima recibirán en total $ 514.158,46.

Por su parte, quienes cobren haberes superiores al mínimo también accederán al refuerzo, pero de forma proporcional hasta alcanzar los $ 514.158,46.

Cuándo cobran los jubilados en noviembre

El lunes 16 de noviembre cobrarán los titulares de la mínima con DNI terminado en 5. Luego, el esquema de pagos continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo