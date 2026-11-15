Por orden de la Ley 3263, multarán a todas las personas que poden los árboles de las veredas sin autorización en la Ciudad de Buenos Aires.

La poda de los árboles que se encuentran en las veredas no es una tarea que los vecinos puedan realizar libremente. En la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa específica que regula las intervenciones sobre el arbolado público y establece quiénes están habilitados para llevarlas adelante.

Se trata de la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano, que establece las condiciones para proteger y conservar los ejemplares que forman parte del espacio público. La legislación también contempla sanciones económicas para quienes incumplan sus disposiciones y realicen trabajos sin autorización.

Qué dice la Ley 3263 sobre podar los árboles de las veredas

El artículo 8 de la Ley 3263 establece que las intervenciones sobre el arbolado público urbano existente, así como la plantación de nuevos ejemplares, son competencia exclusiva de la autoridad de aplicación.

Además, el artículo 9 establece expresamente la prohibición de podar, extraer, talar o plantar árboles sin que los trabajos hayan sido instruidos o autorizados por el organismo competente.

Esto significa que los vecinos no pueden cortar ramas, modificar la estructura de los ejemplares ni realizar podas por cuenta propia, aunque los árboles estén ubicados frente a sus viviendas.

Qué dice la Ley 3263 sobre podar los árboles de las veredas. Unsplash.

De cuánto es la multa por podar un árbol sin autorización

El artículo 26 de la Ley 3263 establece que las sanciones por incumplir la normativa de Arbolado Público Urbano se rigen por lo dispuesto en la Ley 451, correspondiente al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, el artículo 1.3.7 de la Ley 451 establece que quienes eliminen, erradiquen o destruyan árboles o especies vegetales ubicados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o los poden sin la autorización correspondiente, pueden recibir multas de entre 70 y 6.800 unidades fijas (UF).

Cuando la infracción sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de construcción, la sanción aumenta a entre 700 y 34.000 unidades fijas.

Además, si la falta se comete en perjuicio de un área protegida, una reserva ecológica o una zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental, los montos mínimos y máximos de las multas se duplican.

La normativa también establece que estas sanciones se aplican sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Quién puede autorizar la poda de los árboles en la vía pública

La autoridad de aplicación es la encargada de evaluar el estado de los ejemplares y determinar cuándo corresponde realizar una intervención.

Según el artículo 10 de la Ley 3263, antes de cada trabajo debe efectuarse una evaluación técnica de los árboles involucrados y establecerse el tratamiento o procedimiento adecuado.

Por su parte, el artículo 13 contempla que la autoridad competente puede realizar tareas de poda en ramas o raíces cuando sea necesario garantizar la seguridad de las personas y los bienes, mantener los servicios públicos o conservar el arbolado urbano.

De esta manera, quienes necesiten una intervención sobre un árbol de la vereda deben realizar el reclamo correspondiente ante el Gobierno de la Ciudad, en lugar de podarlo por sus propios medios.

La normativa busca preservar el arbolado urbano y evitar intervenciones que puedan perjudicar la salud de los ejemplares o poner en riesgo la seguridad de los vecinos.