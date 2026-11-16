Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzaron este lunes 16 de noviembre un paro de una semana que se extenderá hasta el sábado 21.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), en medio del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público.

La huelga afectará las clases en las facultades y establecimientos dependientes de la universidad, aunque el alcance concreto dependerá de la adhesión de los docentes en cada unidad académica.

La decisión fue tomada por el Congreso de Delegados de COAD el viernes 13 de noviembre. Según informó el sindicato, el reclamo principal es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a la paritaria nacional.

Qué estudiantes no tendrán clases en la UNR

La medida alcanza a los estudiantes que cursan en las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario.

La continuidad de las clases dependerá de la adhesión de cada docente.

Además, este lunes 16 se sumó una medida de fuerza del personal no docente nucleado en APUR, en adhesión al paro convocado por FATUN. Esta situación puede afectar el funcionamiento administrativo y la apertura de las dependencias universitarias.

Suspenden las clases. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué hay paro en la Universidad Nacional de Rosario

El Congreso de Delegados de COAD resolvió profundizar el plan de lucha ante los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

Entre los principales puntos que exige el sindicato se encuentran:

El cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La convocatoria urgente a la paritaria nacional.

La discusión de una recomposición salarial para los trabajadores universitarios.

Cuándo termina el paro docente en la UNR

De acuerdo con la resolución publicada por COAD, la medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de noviembre, inclusive.

El gremio también convocó a un Cabildo Abierto para el viernes 20 de noviembre en la Plaza San Martín de Rosario, junto con organizaciones sindicales, movimientos sociales y centros de estudiantes.

La jornada forma parte del plan de lucha impulsado por los trabajadores universitarios en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la legislación sobre financiamiento de las universidades públicas.