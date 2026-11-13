Abrir la puerta del lado del tránsito sin verificar que sea seguro está penalizado bajo los Estatutos de Florida.

Los Estatutos de Florida 2026 indican en sus normativas que abrir y cerrar las puertas de un vehículo de manera imprudente y sin verificar si esto puede interferir con el paso de otros conductores es una infracción en el estado.

Las autoridades podrán multar económicamente a quienes tengan esta conducta en la calle, así como también a quienes dejen permanentemente la puerta de un vehículo abierta del lado de la circulación del tránsito después de que los pasajeros hayan subido.

Qué dice el estatuto 316.2005 sobre abrir y cerrar imprudentemente las puertas del auto

De acuerdo con la normativa estatal contemplada en el estatuto 316.2005, “ninguna persona podrá abrir ninguna puerta de un vehículo motorizado a menos que sea razonablemente seguro hacerlo”, lo que implica que antes de realizar este movimiento, es fundamental verificar que no venga ningún otro vehículo y que esta acción no comprometa al tránsito . Abrir y cerrar puertas de manera imprudente es motivo de que se aplique una multa.

El código también contempla que no se puede dejar abierta ninguna puerta del vehículo que esté del lado del tráfico en movimiento durante más tiempo del que se necesita para que suba o baje alguno de los pasajeros.

Multarán a quienes incumplan las reglas de subida y bajada del vehículo establecidas en los estatutos de Florida. PeopleImages

Cuál es la multa por no ser cuidadoso con la apertura y cierre de las puertas del auto

Incumplir con estas disposiciones llevará a que se aplique una multa conocida como “noncriminal traffic infraction”, que es castigable como una “nonmoving violation”.

Este tipo de multas refieren a las que no representan una infracción al volante, sino más bien un incumplimiento de otro tipo de normativa relacionada con el uso del vehículo.

Bajo lo establecido por el capítulo 318 de los Estatutos de Florida, este tipo de sanción se multa con 30 dólares.