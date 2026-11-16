La casa de Dalma Maradona es una propiedad que conserva el encanto de otra época. Ubicada en el barrio porteño de Núñez, la histórica casona tiene más de 100 años y fue remodelada para combinar su arquitectura original con espacios adaptados a las necesidades de la vida familiar.

La construcción data aproximadamente de 1920 y cuenta con 354 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuatro dormitorios y tres baños. Entre sus principales atractivos se destacan las aberturas originales, los pisos de época y los detalles de madera que mantienen la identidad de la vivienda.

En los últimos años, la hija del Diez compartió fragmentos de su hogar en redes sociales que muestran algunos de sus ambientes.

Cómo es la histórica casa de Dalma Maradona en Núñez: conserva detalles originales de época

Así luce la casa de Dalma Maradona por dentro. Fuente: IG: @dalmaradona

La propiedad fue adquirida por Dalma Maradona y su marido, Andrés Caldarelli, poco antes de casarse, en 2018. Desde entonces, la vivienda fue adaptada para acompañar el crecimiento de su familia, aunque conservó buena parte de su identidad arquitectónica.

Uno de los aspectos más destacados de la casa son las aberturas antiguas, las barandas de madera y los pisos de época. La casona tiene dos plantas conectadas por una escalera y ambientes amplios que mantienen el estilo de las construcciones de principios del siglo XX.

De acuerdo con las imágenes que compartió la hija del Diez en Instagram, el living es uno de los espacios destacados de la propiedad. El ambiente cuenta con amplias ventanas que permiten el ingreso de luz natural y una decoración que combina muebles contemporáneos con detalles de estilo vintage.

Los distintos ambientes de la vivienda también forman parte de los reels que la actriz publicó en su cuenta de Instagram, donde se puede observar cómo conviven los elementos clásicos de la construcción con una impronta más actual.

Así es el jardín de Dalma Maradona: tiene una pileta rodeada de vegetación

Uno de los principales atractivos de la casona está en el exterior. La propiedad cuenta con un amplio jardín trasero con vegetación y una pileta, un espacio que aporta privacidad y permite disfrutar del aire libre en plena Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los reels, el parque es uno de los sectores más destacados de la vivienda. Las imágenes permiten apreciar la pileta rodeada de verde y la presencia de árboles y plantas que generan un entorno natural.

Cuántos dormitorios y baños tiene la casa de Dalma Maradona

La histórica vivienda tiene cuatro dormitorios y tres baños, distribuidos entre sus dos plantas.

También cuenta con un altillo y una bodega oculta, características que suman funcionalidad y espacios de guardado a la propiedad.

A través de sus publicaciones en redes sociales, la actriz dejó ver parte de la intimidad de su hogar, donde conviven el valor histórico de la construcción y los espacios pensados para la vida familiar.