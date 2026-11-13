En Utah existen dos plazos legales para reclamar el pago de cuotas atrasadas de manutención infantil. Una vez vencidos, podría perderse la posibilidad de exigir judicialmente el cobro de la deuda.

Cuando el progenitor obligado a pagar la manutención infantil no cumple con esta responsabilidad, puede acumular deudas que podrían ser exigibles incluso después de que sus hijos alcancen la mayoría de edad. La legislación de Utah establece plazos específicos para reclamar las cuotas atrasadas y contempla mecanismos legales que permiten extender el período de cobro.

La Sección 78B-5-202 del Código de Utah determina durante cuánto tiempo puede ejecutarse una sentencia judicial, en qué situaciones es posible renovarla y cuáles son las medidas que pueden aplicarse sobre los bienes inmuebles del progenitor deudor.

¿Cuáles son los plazos legales para reclamar el pago de cuotas atrasadas de manutención infantil?

En Utah, las deudas por manutención infantil pueden reclamarse dentro de dos plazos legales, según lo establecido en la Sección 78B-5-202, que pertenece al Capítulo 5: Juicio, sentencia y apelación del Título 78B (Código Judicial de Utah).

Por un lado, la ley permite exigir el pago hasta cuatro años después de que el menor alcance la mayoría de edad. Por otro, también establece un período de ocho años desde la fecha en que un tribunal dicta una sentencia que determina el monto exacto de la deuda acumulada.

La normativa dispone que debe aplicarse el plazo que resulte más extenso. Además, las sentencias que establecen un monto específico de deuda pueden renovarse para extender su período de vigencia.

Pasados los plazos legales para reclamar el pago de las cuotas atrasadas de manutención, se pierde la posibilidad de exigir el cumplimiento de la sentencia, y por ende, de reclamar el pago.

En Utah, las deudas por manutención infantil pueden reclamarse dentro de dos plazos legales, según lo establecido en la Sección 78B-5-202, que pertenece al Capítulo 5: Juicio, sentencia y apelación del Título 78B (Código Judicial de Utah). ChatGPT | El Cronista USA

¿Cuánto tiempo de validez tiene una sentencia judicial en Utah?

La legislación de Utah establece que las sentencias judiciales tienen una vigencia general de ocho años desde la fecha en que son dictadas por un tribunal.

Durante ese período, la persona a cuyo favor se dictó la sentencia puede exigir su cumplimiento. No obstante, el plazo puede modificarse si:

La deuda se paga.

Un tribunal renueva la sentencia.

Su ejecución queda suspendida conforme a la ley.

¿Qué sucede cuando se renueva una sentencia?

La renovación permite extender el período durante el cual una sentencia puede ejecutarse. Para las deudas de manutención infantil, la Sección 78B-5-202 contempla expresamente esta posibilidad cuando existe una sentencia que establece un monto determinado de cuotas atrasadas.

La renovación tiene tres efectos principales:

Conserva la fecha original: la sentencia mantiene como referencia la fecha en que fue dictada inicialmente.

Mantiene la prioridad de cobro: no pierde su posición frente a otros reclamos por el hecho de ser renovada.

Inicia un nuevo plazo legal: salvo que exista una disposición legal o contractual diferente, comienza nuevamente el período para iniciar acciones judiciales basadas en esa sentencia.

La renovación no genera una nueva obligación, sino que mantiene vigente la posibilidad de exigir el cumplimiento de la sentencia.

Medidas de cobro: ¿qué sucede si la persona que debe la manutención tiene propiedades a su nombre?

La legislación de Utah permite que una sentencia judicial genere un gravamen sobre los bienes inmuebles de la persona que tiene una deuda reconocida por un tribunal.

Esto significa que el acreedor puede obtener un derecho legal sobre las propiedades del deudor para respaldar el cobro de la deuda.

Para que el gravamen tenga efecto, la sentencia o su extracto debe registrarse en la oficina del registro de la propiedad del condado correspondiente.